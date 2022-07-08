بايدن يوقع أمرا يسهل حصول النساء على وسائل الإجهاض

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم الجمعة يكفل للنساء الحصول على وسائل الإجهاض ومنع الحمل، بعد أن ألغت المحكمة العليا الشهر الماضي الحكم في قضية ”رو ضد وايد“، الذي كان يشرع الإجهاض على مستوى البلاد.

ويتعرض الرئيس الديمقراطي لضغوط من مؤيديه، وخاصة التقدميين منهم، لاتخاذ إجراءات بعد قرار تاريخي رفع الحماية عن حق الإجهاض للمرأة، بعد نحو 50 عاما من سريانه.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيوجه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لاتخاذ إجراءات لحماية وتوسيع حق الوصول إلى وسائل ”الإجهاض الدوائي“ التي تحظى بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

كما سيصدر تعليمات للوزارة بضمان حصول النساء على وسائل الرعاية الطبية الطارئة وخدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، بما في ذلك أجهزة اللولب.

وكان حكم المحكمة العليا قد أعاد للولايات سلطة حظر الإجهاض.

ونتيجة لذلك، باتت النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب فيه أمام خيارات محددة، وهي خيار السفر إلى ولاية أخرى حيث لا يزال الإجهاض متاحا، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.

وقد أدان بايدن بالفعل حكم المحكمة.