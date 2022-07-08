أبرز 10 حقائق عن "يوم عرفة"

يُعتبر ”يوم عرفة“ واحدًا من أعظم الأيام المقدسة عند المسلمين، حيث يبتهل فيه الحجاج إلى الله بالطاعات والعبادات والأدعية، من خلال الوقوف على صعيد جبل عرفات..

فما أبرز 10 حقائق ومعلومات عن هذا اليوم؟ وما أهميته؟

1- يوم عرفة هو اليوم الـ9 من شهر ذي الحجة، وهو الشهر الثاني عشر والأخير في التقويم الإسلامي.

2- عرفة أو عرفات مسمى واحد لمشعر يُعد الوحيد من مشاعر الحج، يقع خارج الحرم.

3- المشعر عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات ”جبل الرحمة“، ويبلغ ارتفاعه (30) مترا.

4- يقع المشعر على طريق مكة المكرمة والطائف، على بُعد 10 كم من مشعر منى، و6 كم من المزدلفة.

5- الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج، حيث يحرص فيه المسلمون على التكبير والدعاء والصلوات والصوم.

6- تسمية عرفة لها عدة تفسيرات، منها ”لأن آدم عرف حواء فيها“، أو ”لأن جبريل عرَّف إبراهيم فيها المناسك“، أو ”لتعارف الناس فيها“.

7- شهد يوم عرفة خطبة الرسول محمد (ص) في حجة الوداع أو خطبة الوداع.

8- دعاء يوم عرفة ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“.

9- يأتي جمع من حجاج يوم عرفة إلى مسجد ”نَمِرة“ ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد.

10- يلقي خطبة يوم عرفة لهذا العام الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء أمين عام رابطة العالم الإسلامي.