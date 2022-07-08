قلة السيولة تجعل "أضحية العيد" حلما لفقراء شمال شرق سوريا

مع اقتراب عيد الأضحى، لا تزال أسواق الماشية في شمال شرقي سوريا تشهد ضعفًا في الإقبال، إذ لا تجد العديد من الأسر قدرة مالية على شراء الأضاحي؛ بسبب موجات الغلاء المتتالية التي أرهقت كاهل السوريين منذ أكثر من عقد.

وهناك أسباب كثيرة ضربت مفاصل أسواق الماشية في مناطق شمال شرقي سوريا، متأثرة بالأزمات التي لحقت بالاقتصاد السوري مجتمعة، حيث يعاني المواطنون من تراجع مزمن في القدرة الشرائية.

وقال عدنان علي، البالغ من العمر 55 عامًا، وهو تاجر مواشٍ في مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، إن: ”حالة السوق منذ بداية العام الجاري في ركود تام، إذ إن هناك ضعفًا كبيرًا في شراء الأسر لأضحية العيد عكس ما اعتاد عليه السوريون قبل الأزمة، خصوصًا في الأيام القليلة قبل عيدي الفطر والأضحى“.

وبينَ العلي في حديثه لـ“إرم نيوز“، عن تعرضه لخسارة كبيرة بسبب عدم البيع، حيثُ قال: ”في بعض الأيام لا نجد أي زبون“، مشيرا إلى أن ”الأسعار (المواشي) متدنية بسبب قلة الأعلاف وفشل الموسم الزراعي لعامين متتاليين بسبب الجفاف؛ مما أثقل كاهل أصحاب ومربي المواشي الذين يسارعون لبيعها بأرخص الأسعار للتخلص من تكاليفها الغذائية والصحية“، بحسب تعبيره.

ولا يعتقد تاجر المواشي محمد الشاهر (45 عامًا) بأنّ الأضاحي مرتفعة الأسعار مقارنةً بالأعوام السابقة؛ لكن الوضع الاقتصادي والمادي يقف عائقًا أمام تأمين أبسط الاحتياجات للأسرة.

وأضاف ”أنّ سعر الخاروف متوسط الوزن يصل لـ300 ألف ليرة سورية، بينما يصل الكبش لما يقارب المليون، في حين يحتل العجل متوسط الوزن السعر الأعلى، حيثُ يصل لمليوني ليرة سورية تقريبًا“ (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 4 آلاف ليرة سورية).

وأشار الشاهر إلى ”أنّ هذه الأيام التي كان من المفترض أن تشهد إقبالًا تشهد فتورًا شرائيًا، مؤكدًا ”أنّ الأسعار مناسبة مقارنةً بالأعوام السابقة التي وصلت أعلى مستوياتها، حيث كان سعر الخروف الصغير يصل لنحو 600 ألف ليرة سورية، وقس على ذلك ارتفاع بقية أنواع الماشية“.

بدوره، أعرب محمود رمضان (50 عامًا)، وهو رب أسرة مكونة من 7 أشخاص، عن سخطه من ارتفاع الأسعار وعجزه عن توفير مستلزمات العيد الأساسية.

وقال لـ“إرم نيوز“، إن ”المواطن يعاني من غلاء وارتفاع كافة السلع في الأسواق، فاقتناء أضحية بأكثر من 300‌ ‌‌ألف ليرة سورية (نحو 75 دولارًا) يعد أمرًا صعبًا، في حين يشكل هذا المبلغ أكثر من الراتب الشهري للموظف“.

وأضاف رمضان، وهو من أصحاب الدخل المحدود، ”أنّ عدد الأضاحي هذا العام، لن يغطي احتياجات الناس الفقيرة التي نسيت طعم اللحم“، بحسب وصفه.

ولأهالي المنطقة طقوسهم في أيام العيد، فمن المعروف أن بعض الأسر الميسورة تذبح الأضاحي وتوزعها على الفقراء.