شابة سعودية تُخيّم أسبوعا كاملا في "كهف فرعون" بتبوك

أبدى عدد كبير من متابعي صانعة الأفلام السعودية ”منال“، وتعرّف نفسها باسم ”منال نوء“، إعجابهم بمغامرتها بـ“التخييم“ في أحد كهوف منطقة تبوك شمالي المملكة.



وكانت ”منال“ قد وثقت كعادتها إحدى مغامراتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها ”قضت أسبوعا في كهف اسمه (كهف فرعون) بمنطقة (بجدة) في تبوك“.

ونشرت المشهورة السعودية عدة صور من تجربتها، إضافة إلى توثيقها مقطع فيديو خلال سيرها ليلا في المنطقة.

وأظهرت الصور، الخيمة التي تعود لها، وبعض الحاجيات، كما وثقت كيف يبدو المكان ليلا في جبال بجدة.

وتحدثت صانعة الأفلام عن تجربة التخييم، التي يبدو أنها عاشتها مع أصدقاء.

وقالت في إحدى تغريداتها، إن ”المكان كان باردا عشان التيار مِن الجبل، ظلام دامس لدرجة تشوف النجوم كنها مجرّة وألوانها خيال، بدون إنترنت ولا اتصال ولا سيارة، وتسلقنا أجمل مسارات التسلق بالمملكة أكثر من أربعين مسارًا موجودًا، والعيون مويتها (مياهها) لذيذذذه“.

وتلقت ”منال“ العديد من الأسئلة من قبل مواطنين، عبروا عن رغبتهم في التعرف على التجربة، إذ عرضوا تساؤلاتهم بشأن حرارة الصيف والتأقلم معها، فيما أجابت أن الأجواء ناحية الجبال باردة.

وأكدت في ردها على متابعين أنها ”بالنسبة لعنصر النظافة فإنها تقوم بالاستحمام بشكل عادي، كما أنها اعتادت أجواء الليل، لذا لا تشعر بالخوف“.

وعبر آخرون عن إعجابهم بالتجربة، وقالت مغردة تدعى سارة الأسمري: ”أحب التجارب اللي كذا، هذا النوع من التجارب تدخلها كشخص وتطلع منها شخصًا آخر“.

وأكد ”ألكس“: ”ما شاء الله حلمي أخيم بمكان كذا بس إن شاء الله أخلص دراستي وأفضى وأسويهااا“.

وعلقت أخرى: ”يجنن صدق ذا بتبوك وأنا توني أدري بروح له أجل قريب عند حقل؟ لأن قد شفت جبال كثير هناك تشبهه“.

وكتب مغرد: ”ما شاء الله تبارك الله شهر 4 هجري وأنا في جده مناظرها ممتعة صراحة بالتوفيق لك“.

وأوضحت ”منال“ في معلومات عن المنطقة أن وجود قرود محفورة على الصخور تدل على وجود ”عين ماء قريبة“.

وقالت: ”على طاري الآثار، لما تشوفوا منحوت قرد على صخرة هذا يعني أنه في المنطقة موجود موية عيون“.

يذكر أن جبالًا ”بجدة“ في غرب منطقة تبوك، تعتبر من أجمل المناطق البرية فيها، وتتميز بالتشكيلات الجبلية والرمال، وكذلك النقوش والآثار التاريخية.