سعودي يطلق زوجته بسبب صديقيه

أقدم زوج في المملكة العربية السعودية على تطليق زوجته، بعد أن تذمرت من صديقين له.

وكشف عبدالله القريني في برنامج ”الأجاويد“ على قناة ”المجد“ تفاصيل القصة، إذ قال إن ”الزوج كان يتصف بشدة الكرم، ومعتادا على استقبال صديقيه في منزله“.

وأضاف أن ”الرجل توجه في أحد الأيام إلى صلاة الفجر، وانشغل مع صديق له بعد أداء الصلاة، ولم يعد إلى المنزل، وحينذاك توجه صديقاه لزيارته إلى المنزل وطرقا الباب، فردت زوجة الرجل، فسألاها عنه، فأجابتهما بالقول إنه نائم“.

وآنذاك، طلب أحد الصديقين من المرأة إيقاظ زوجها، فردت عليهما بالقول ”كل يوم أنتم عندنا، أشغلتوني، وأشغلتم زوجي، آذيتونا“.

وتابع القريني أن ”الصديقين بعد تذمر المرأة لم يعودا طوال أيام، فتوجه الرجل لصديقيه، وسألهما عن سبب توقفهما عن زيارته، وأصر عليهما، فأخبراه بقول زوجته، فعاد الرجل إلى زوجته، وطلب منها الذهاب معه إلى منزل أهلها، حيث تركها هناك ومن ثم طلقها“.

ولاحقا، توجه الرجل إلى صديقيه وأبلغهما أنه طلق زوجته، فاقترح أحدهما عليه أن يزوجه أخته مع مهرها، الأمر الذي وافق عليه الرجل، فمنحه صديقه مهر شقيقته، وتم عقد قرانه.

يذكر أن السعودية شهدت في عشر السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق.

وكشفت تقارير عن ارتفاع حالات الطلاق بمعدل 7 حالات طلاق لكل ساعة.

ووصل إجمالي عدد صكوك الطلاق حسب ما جاء في بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء إلى 57 ألفا و595 صكا، وذلك خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 12.7%.

وارتفعت حالات الطلاق في عام 2022 عن الأعوام السابقة، فقد كان عدد حالات الطلاق في عام 2010 هو 9233 حالة.

وحسب التقارير في العام الحالي، فإن هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة؛ ما يعني أن كل 10 حالات زواج يقابلها 3 حالات طلاق.