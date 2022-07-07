لماذا سخر يمنيون من القيادي الحوثي مهدي المشاط؟

أثار حديث رئيس ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى“ التابع لميليشيات الحوثي، مهدي المشاط، حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها كسائر اليمنيين، موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشاط وهو يدّعي أنه لا يملك إلا منزلًا مدمرًا بمساحة لا تتعدى 20 مترًا.

وقال المشاط، في كلمة أمام مجلس النواب التابع للحوثيين في صنعاء، إنه ”يعيش وأسرته في منزل مستأجر كحال أصغر مواطن، ويتعرض لإشكالات مع المؤجرين الذين يطالبون بإخراج أسرته، وإن كل ما يملكه هو ”ملك عام لا يملكه شخصيًا“.

وأضاف ”نحن نعاني مما يعانيه المواطن، ونعيش ببساطة كما يعيش أي مواطن يمني، وأي مواطن أو مسؤول يملك أيّ معلومات غير ما أدليت به إليكم فليتقدم بها إلى هيئة الفساد ولتصادر للدولة“.

واعترف المشاط في كلمته التي نشرتها النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أنه لم يقم بتقديم إقرار ذمته المالية حتى الآن، مبررا ذلك بعدم امتلاكه أي شيء.

وسخر اليمنيون من كلمة المشاط، في ظل تقارير تشير إلى حالة الثراء التي حققتها قيادات الحوثيين خلال فترة الحرب، ومن بينها تقرير لخبراء الأمم المتحدة في اليمن، صدر أواخر العام 2019.

وقال المحلل السياسي، محمد جميح، في تعليق ساخر على الفيديو، إن المشاط ”رئيس جمهورية آل جراد الدين الذين أتوا على الأخضر واليابس، يقول: لا أزال أسكن ”في بيتاً إيجاراً“ ونعاني ما يعانيه المواطن!.. واحد نحوي متنطع قال: لأن المشاط لا يعرف إلا النصب، فقد نصب ”بيتاً“ المجرورة بـ“في“. “ الرئيس النصاب“ قال مرة إن أمريكا وبريطانيا تتآمران على مرتبات الموظفين“.

المشاط رئيس جمهورية آل جراد الدين الذين أتوا على الأخضر واليابس، يقول: لا أزال أسكن "في بيتاً إيجاراً" ونعاني ما يعانيه المواطن!

واحد نحوي متنطع قال:لأن المشاط لا يعرف إلا النصب،فقد نصب "بيتاً" المجرور بفي!

"الرئيس النصاب" قال مرة إن أمريكا وبريطانيا تتآمران على مرتبات الموظفين😊 pic.twitter.com/6tnhgTcyyh — د. محمد جميح (@MJumeh) July 5, 2022

فيما دعا مستشار وزير الإعلام اليمني، فهد الشرفي، في تغريداته على توتير، اليمنيين إلى تحديد بيت المشاط: ”في واحد فاعل خير يشتي يسدد عليه الايجار والدال على الخير كفاعله“، مناشدًا ”المؤمنين الصابرين المحبين لآل البيت أن لا يتركوا محب العترة مهدي المشاط بغير أضحية عيد ويكفيه بهدلة المؤجر!“.

ويرى الناشط ”زيد علي الشليف“، في تغريدة على تويتر، أن المشاط ”لم يكذب عندما قال إنه لا يملك بيتا، وكل قيادات الحوثي مثله لا يملكون بيوتا، كل بيوتهم نهبوها وسرقوها من خصومهم، ولذلك فهي فعلا ليست حقا لهم، وحتى تلك التي اشتروها بملايين الدولارات هي حق للشعب الذي نهبوا أمواله..“.

من جهتها، دعت ”رانيا عصام“ القيادي الحوثي، مهدي المشاط، إلى بيع ساعته من ماركة ”فيلب، وثمنها ما يقارب مليون دولار أمريكي.. ممكن يبيعها وبقيمتها يشتري له بيتا صغيرا بدل البهدله في بيوت الإيجار“.

وقارن الناشط ”أحمد سعيد“ في تغريدته، بين حديث المشاط عن وضعه الاقتصادي، وما يرتديه من ساعة ثمينة، وقال ”كلام المشار، عفواً المشاط، استخفاف بعقل الشعب، ولكننا نقول إذا المتحدث مجنون فالمستمع بعقله فمن يجد ساعة قيمتها كفيلة بتخفيف معاناة نصف سكان صنعاء فهو يجيد تجارات ومشاريع تجارية عملاقة داخل اليمن وخارجه، وكلام المشاط بأن منزله إيجار لن يمنع من هم تحت سيطرة الحوثي من المطالبة بحقوقهم“.