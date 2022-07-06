السيسي ينتقد برامج الطبخ: هو إحنا محتاجين نتعلم إزاي ناكل؟

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيطرة برامج الطبخ على الإعلام المصري خلال الفترة الأخيرة، مطالباً بالتنوع، خاصة فيما يتعلق بالمجال التكنولوجي.

#السيسي ينتقد مازحا سيطرة برامج الطبخ على الإعلام المصري: "هو إحنا محتاجين نتعلم إزاي ناكل؟"#إرم_نيوز pic.twitter.com/ft8LvSfEY2 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 6, 2022

وقال الرئيس المصري، خلال افتتاحه عددا من مشروعات مصر الرقمية، اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس بالعديد من المحافظات، إن إنتشار المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة أمر مهم، مشيداً ببرنامج العباقرة الذي يتضمن مسابقات بين الجامعات في المعلومات العامة والتشجيع على المعرفة.

وأضاف الرئيس ”التلفزيون المصري، والفضائيات الأخرى أيضاً تسيطر عليها برامج الطبخ، كل القنوات جايبة مطابخ، والشيف، هتزعلوا مني وألا إيه، كل ما أقلب في القنوات الاقي برامج طبخ، أنا مش ضد ده، لكن أيضا يكون فيه تنوع، وبرامج التكنولوجيا تكون موجودة“.

واستكمل ”معقول كل هذا الكم من البرامج، هو إحنا محتاجين نتعلم إزاي ناكل؟!“، ليضحك الرئيس مع الحضور بشأن ذلك.

وأكد السيسي أنه لابد من تغيير الواقع الذي تعيشه مصر، والدولة المصرية ليس بها ثروات، ولا يوجد حل سوى البحث عن الأفكار وتطويرها، ومن غير المقبول السير في مسارات لن تكون كافية .

وشهد السيسي إطلاق منصة مصر الرقمية، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، مثل محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، فضلاً عن افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.