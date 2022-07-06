فوربس: الإماراتيون يهيمنون على قائمة "أقوى الرؤساء التنفيذيين" العرب

كشفت ”فوربس الشرق الأوسط“ عن قائمتها السنوية الثانية لـ“أقوى الرؤساء التنفيذييين“ في الشرق الأوسط لعام 2022.

وأعلنت ”فوربس“ أن القائمة تضم 100 من قادة الأعمال في الشرق الأوسط، يتصدرهم الإماراتيون بـ19 من أقوى الرؤساء التنفيذيين، يليهم المصريون بـ16 قياديا، ثم السعوديون بـ15 قياديا، مشكلين بذلك 50% من القائمة.

وتصدر الرؤساء التنفيذيون في قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 27 رئيسا تنفيذيا، ثم قادة قطاع الاتصالات بـ8 رؤساء، يليهم 7 قادة لكل من قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستين، في حين هيمن قطاع الطاقة على أول 5 مراكز بواقع 4 رؤساء تنفيذيين.

وتأتي القائمة لتسلط الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يسهمون بشكل كبير في نمو اقتصادات المنطقة.

وبلغت إيرادات الشركات التي يديرها الرؤساء التنفيذيون في القائمة أكثر من تريليون دولار عام 2021، وتتجاوز قيمة شركاتهم مجتمعة حاليا 5 تريليون دولار.

وتصدر قائمة أقوى 10 رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة ”أرامكو“ السعودية، الذي قادها لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم من حيث القيمة السوقية مرة أخرى، وتتفوق على شركة أبل الأميركية.

ويأتي سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ في المركز الثاني، بعد أن قاد الشركة لطرح 3 شركات تابعة لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا، وهي: أدنوك للحفر وفيرتيغلوب وبروج. بينما يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة ”بروج“ الذي جمعت من خلاله ملياري دولار، أكبر اكتتاب عام تشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق.

وجاء في المركز الثالث أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات.

وقد حافظ الثلاثة جميعهم على مراكزهم للعام الثاني على التوالي.

فيما يأتي في المركز الرابع الجزائري توفيق حكار، الرئيس والمدير العام لشركة ”سوناطراك“، يليه القطري سعد بن شريدة الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة.

ويعتبر القطري أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، السادس ضمن القائمة، يليه في المركز السابع، السعودي يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

ويحتل الإماراتي سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة ”دي بي ورلد“، المركز الثامن.

ويأتي في المركز التاسع، الإماراتي سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة (IHC)، فيما يحتل المركز العاشر المصري أسامة ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة قناة السويس.