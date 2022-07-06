لن تصدقه قط.. مصري يحمل "أغرب اسم عربي" على الإطلاق

أحدث رجل، مصري الجنسية، صدمة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف عن اسمه، الذي يعد واحدا من أغرب الأسماء العربية.

وأكد الرجل المصري، البالغ من العمر 46 عاما، في لقاء إعلامي، أنه يضطر في معظم الأوقات، لإبراز بطاقته الشخصية ليثبت للناس صحة كلامه والاسم الذي يحمله.

وقال الرجل في اللقاء إن اسمه هو ”صل على النبي محمد“، وقام بإبراز بطاقته الشخصية لإثبات ذلك.

وأوضح أن والده أطلق عليه هذا الاسم بسبب قصة حدث معه عندما كان جنديا في الجيش المصري، إذ في إحدى المعارك استشهد صديقه، الذي كان اسمه ”صلّ ”، فطلب منه قائده أن يسميه على اسم صديقه.

وأضاف أن والده ،المدعو إسماعيل سالم سليم، لم يكتف بـ“صل“ على غرار اسم صديقه، فقام بتسميته ”صل على النبي محمد“.

وشدد على أنه رغم غرابة الاسم واستهجان الناس له، إلا أنه يحبه ويعتز به، معتبرا أن ”ذكر اسمه بمثابة حسنات مكتسبة في كل مرة يسأله أحد عنه، فيقوم بالصلاة على النبي محمد“.

وتابع الرجل أنه ”رغم اعتزازه بالاسم، إلا أنه يواجه صعوبة في استيعاب الناس للأمر، إذ يعتقدون أنه لا يريد أن يذكر اسمه، وأنه يكرر فقط صلاته على النبي، فيضطر آنذاك لإخراج بطاقته الشخصية، كي يثبت صحة كلامه“.