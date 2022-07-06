"لم الشمل".. أداة احتيال بيد لاجئين في أوروبا

”وافقي وسافري.. وإذا ما عجبك اتركيه.. بيكون طلّعك من البلد“.. عبارة كهذه وعبارات أخرى مشابهة، برزت في التعليقات على منشور لفتاة فلسطينية الجنسية طلبت مشورة صديقاتها على فيسبوك حول نيتها السفر إلى ألمانيا عبر الزواج وتأشيرة ”لم الشمل“.

إعلان هؤلاء الفتيات تسليع الزواج بهذه الطريقة جهورا، قد يستهجنه البعض في البداية، لكن بعد تسجيل عدد من حالات النصب والاحتيال عبر بوابة تأشيرة ”لم الشمل“، يبدو أن حلم السفر إلى أوروبا والهروب من الواقع الصعب في بعض البلاد العربية، أباح هذه المحظورات بالنسبة لعدد كبير من العربيات.

وقال جلال محمد (32 عاما)، وهو ألماني من أصول لبنانية لـ“إرم نيوز“: ”تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبل فتاة لبنانية، أنفقت خلالها كل ما جنيته في أعوام غربتي هنا في ألمانيا“.

وطلب جلال، زوجته (25 عاما) عن طريق ”لم الشمل“ إلى ألمانيا بعد أن عقد قرانه عليها في لبنان ووثقه في المحاكم المختصة وأنهى كل الأوراق اللازمة، وعندما وصلت الفتاة إلى ألمانيا اكتشف جلال، أنه كان ضحية نصب واحتيال.

وأضاف فني الديكور الذي يعمل في فرانكفورت منذ 11 عاما: ”كان شخص آخر بانتظار الفتاة في المطار، واصطحبها إلى مكان آخر، بينما أنا كنت أنتظر، وبعد التواصل معها، ادعت أنها تزوجتني دون رغبتها وبضغط من أهلها، وستلجأ إلى الشرطة لحمايتها“.

وبدوره، لجأ جلال إلى القضاء وقدم عقد الزواج المصدق والوثائق، وأضاف: ”الدعاوى مستمرة بيننا منذ شهر ونصف الشهر، وهي لجأت إلى محام ومنظمة معنية بحقوق المرأة“.

ويؤكد جلال، أن ”ما حصل مكيدة وعملية احتيال، خسر مقابلها أكثر من 8 آلاف يورو“، وأضاف: ”قضيت 6 أشهر مع الفتاة ومن المحال أن كل هذه المحادثات والرسائل ومكالمات الفيديو كانت تتم تحت ضغط الأهل“.

وعن سير الدعوى القضائية، تحدث جلال: ”كل ما يمكنني تحصيله هو حبس الفتاة أو تسفيرها إلى لبنان، فالمبالغ التي أنفقتها على إجراءات لم الشمل لن تعود، ومن الممكن أن تنصفها المحكمة، إذا أثبتت أنها زوجت عنوة من قبل أهلها“.

ذرائع لتجنب التسفير

ويمنح القانون الأوروبي الحق للزوج أو الزوجة الحاصلين على إقامة دائمة أو جنسية أوروبية، إحضار الزوج أو الزوجة والأولاد بعد بلوغهم السن القانونية.

ويرفض طلب تأشيرة ”لم الشمل“ في حال تزوير أي من الأوراق المقدمة، وفي حال عدم مصداقية الكلام وتطابقه بين الشخصين، وأسباب أخرى تقررها مكاتب الأجانب، وبعد وصول الشخص الملموم شمله، يتوجب عليه التوجه إلى مكتب الأجانب برفقة الشخص الذي دعاه.

لكن عمليات النصب والاحتيال التي تتم والتي التقى ”إرم نيوز“ ضحاياها، تمت تحت ادعاء أن ”الفتاة تزوجت عنوة وهي ضحية اضطهاد؛ ما يجعل المحكمة تنظر في أمرها، وتتمهل قبل تسفيرها“.

وتعد تأشيرة ”لم الشمل“ وطول مدتها من أبرز المصاعب التي يواجهها اللاجئون العرب في أوروبا، لذلك كثيرا ما يتجهون إلى أساليب بديلة، وهو ما فتح الباب أمام حالات نصب تتم عن طريق التهريب الذي تصل تكاليفه إلى 15 ألف يورو.

شبكات وسماسرة

يقول بديع جبلي (29 عاما) وهو أردني مقيم في النمسا لـ“إرم نيوز“: ”تعرفت إلى فتاة عبر الإنترنت، وبعد مضي فترة على تعارفنا عرضتُ عليها الزواج ووافقت على أن تأتي إلي عبر تأشيرة لم الشمل“.

وأضاف جبلي الذي يعمل مهندسا ميكانيكيا في مدينة فيلاخ: ”في أول زيارة قام بها أهلي إلى منزلها، أخبرني أخي بأن ثمة شيئا غريبا في حديث الأب، وثمة طلبات غريبة، مثل رغبتهم بالاكتفاء بكتاب الشيخ دون التثبيت في المحكمة، وتفضيلهم التهريب على فيزا لم الشمل“.

وبدأ بديع، يشك في العائلة، وبعد مضي أشهر على العلاقة، قرر اختبار صدق الفتاة وأهلها، عبر طلب دفع تكلفة التهريب، على أن يقوم بتسديدها لاحقا بعد أن يحصل على القرض، وهنا كان رفض العائلة القاطع دليلاً بالنسبة له على تلاعبهم.

وتابع جبلي، حديثه لـ“إرم نيوز“: ”قطعت علاقتي بالفتاة بعد هذا الموقف، وبعد أسابيع، وجدت منشورا على مجموعة اسمها عرب أوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي، يحذر من عمليات الاحتيال التي تتم عبر لم الشمل عبر شبكة موجودة في تركيا“.

والأمر المريب بالنسبة لبديع، كان أن أحد القائمين على هذه الشبكة والذين تم نشر هوياتهم على الـ ”فيسبوك“ هو قريب خطيبته السابقة، والذي كان سيساعدها في العبور إلى اليونان عبر تركيا.

وتنتشر بشكل دوري على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات من حوادث احتيال ونصب سجلتها المحاكم الأوروبية عبر تأشيرات لم الشمل، وقع ضحيتها الشباب العرب الراغبون بالزواج من فتاة عربية تناسب عاداتهم وبيئتهم الشرقية.

يذكر أن قيود وأحكام ”لم الشمل“ تختلف بين دولة أوروبية وأخرى، فألمانيا مثلا تمنح سنويا نحو 12000

تأشيرة ”لم شمل“ بالحد الأقصى، فيما يقل العدد في السويد ولوكسمبورغ إلى النصف، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.