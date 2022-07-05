مصر.. وفاة اللواء محمد أبو بكر "طيار الرؤساء"

توفي اللواء طيار محمد أبو بكر، أحد أبطال حرب أكتوبر، المعروف إعلامياً بـ“طيار الرؤساء“، الثلاثاء، وتم تشييع جنازته من مسجد السلام في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة.

وقالت لبنى فهمي، زوجة اللواء الراحل لـ“إرم نيوز“ إن ”اللواء أبو بكر وافته المنية خلال الساعات الماضية، وتم تشييع جنازته عصر اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر في العاصمة القاهرة.

وجاءت وفاة أبو بكر بعد معاناته خلال الفترة الماضية من مشكلات صحية في الرئة، وخضع لجلسات إشعاع على المخ في محاولة لوقف انتشار المرض ليمكث في العناية المركزة لأيام دون جدوى.

والراحل من مواليد فبراير 1946 بالقاهرة في منطقة حدائق القبة، والتحق بالكلية الجوية 1965، ليتخرج في 1967، وشارك في حرب الاستنزاف من 1968 حتى 1971، وحرب أكتوبر 1973.

وكان أبو بكر أحد أهم وأبرز الضيوف في الفضائيات المصرية والعربية لسرد كواليس رحلات الرؤساء المصريين السابقين، خاصة محمد أنور السادات، ومحمد حسني مبارك.

وذكر في حوار مع ”إرم نيوز“ خلال 2014 كواليس أول لقاء جمع بينه وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث عمل قائدا لطائرته الخاصة قرابة 17 عاما، إلى جانب عمله لسنوات مع الرئيس الراحل أنور السادات.