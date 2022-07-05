إغلاق 3 مقاهٍ في إيران لاستقبالها نساء غير محجبات

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أغلقت السلطات الإيرانية ثلاثة مقاهٍ في مدينة قم المقدسة؛ لأن النساء لم يلتزمن بوضع الحجاب فيها، على ما أوردت صحيفة محلية.

وذكر الحرس الثوري في بيان نقلته صحيفة همشهري التي تصدرها بلدية طهران، أن ”ثلاثة مقاهٍ أغلقت في قم بسبب الانتهاكات العديدة (للقانون)، لا سيما بسبب عدم وضع النساء للحجاب“.

وأضافت الصحيفة: ”استدعت الشرطة أصحاب المقاهي قبل بدء الإجراءات القانونية“.

وتقع مدينة قم المقدسة على بعد 150 كم، جنوب العاصمة طهران.

وتلزم إيران النساء بارتداء الحجاب الذي يغطي الشعر والرقبة بموجب الشريعة الإسلامية المعمول بها منذ الثورة الإسلامية 1979.

لكن إيرانيات كثيرات اعتدن خلال العقدين الماضيين على تخطي الحدود الصارمة والسماح لحجابهن بالانزلاق إلى الخلف ليكشف مزيدا من شعر الرأس، خصوصا في طهران والمدن الكبرى الأخرى.

وفي نهاية حزيران/يونيو، اعتقلت الشرطة عددا من الفتيات المراهقات لنزعهن الحجاب الإلزامي خلال تجمع رياضي في مدينة شيراز الجنوبية، بالإضافة إلى بعض الأفراد من منظمي المناسبة، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.