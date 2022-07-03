عم الفتاة الهاربة وسام السويلمي: غرر بها

كشف عبدالله أبو ناير السويلمي، عم الفتاة السعودية اللاجئة في ألمانيا وسام السويلمي، تفاصيل جديدة حول ابنته أخيه، بعد ساعات من نفيه تهديد لعائلتها بالقتل على غرار الطالبة المصرية نيرة أشرف في حال عادت إلى المملكة العربية السعودية.

وقال أبو ناير في تغريدة على حسابه تويتر ردا على حساب ناشطة تدعى غريبه سالمين: لاتقولي ظلمت نقول غرر بها كما أعترفت هي وطلب منها أشياء لتشويه صورة الأب والأسره بصوره فكاهيه وتهكميه وكذلك المجتمع“.

لاتقولي ظلمت نقول غرر بها كما أعترفت هي وطلب منها أشياء لتشويه صورة الأب والأسره بصوره فكاهيه وتهكميه وكذلك المجتمع.

الهدف الأن التسويق والكسب وفي كل البرامج ذات الدخل كما نرى السباق بدون قيم من يكون ترند وأكثر جمهور ومسوق منتجات . — ابو ناير السويلمي (@alsoelmy) July 2, 2022

وأضاف: ”لم نهدد ولم يصدر منا أي شي أبدا ولكن كانت ذريعه ، وقد أكون غير مرغوب بصوتي لمن حولها لست مناصرا لأحد ولكن محتفظ بالقيم والدين نعتوني بالمتطرف وولائي لدولتي وسعيدين فيه وأمنه نتجاوز الأزمات والحروب معه ولا أرضى التشويه للأسره لبنة المجتمع كما حصل لنا.“.

وردت الناشطة غريبة بتغريدة: ”ياابو ناير مع احترامي.. البنت تغيبت من 3 سنوات على حسب علمنا وقبلها سنتين تعاني من ظلم والدها انا سؤالي موجه لك يابو ناير أين أنت من ذلك كله“.

ياابو ناير مع احترامي

البنت تغيبت من 3 سنوات على حسب علمنا وقبلها سنتين تعاني من ظلم والدها

انا سؤالي موجه لك يابو ناير اين انت من ذلك كله

مؤكد بعد مانشرت البنت كل شئ على مواقع التواصل ان يغيب دوركم دوركم كان المفترض له الاولويه قبل خروجها من الوطن

دعواتي لكم ولها بصلاح الحال — أ.غريبه سالمين (معلمه .مشرفه .مدربه تربويه)🇸🇦 (@almobdeah) July 2, 2022

واضافت: ”مؤكد بعد مانشرت البنت كل شئ على مواقع التواصل ان يغيب دوركم دوركم كان المفترض له الاولويه قبل خروجها من الوطن.. دعواتي لكم ولها بصلاح الحال“.

فيما رد أبو ناير عم الفتاة بقوله: ”عندما كانت تعاني ظلم سنوات ولم يشعر بذلك أحد هل يعقل هذا، لو علمت الأم أو الجده لو بالمريخ هل تسكت لو علم أصغر طفل هل يسكت“.

وأضاف: ”كل ماحيك ودبر باحتراف روايه ونثق بمؤسسات دولتنا تتحقق وتنصف الأنثى قبل الرجل والصغير قبل الكبير.، الأسره المسلمه بحروب هذا أحدها“.

عندما كانت تعاني ظلم سنوات ولم يشعر بذلك أحد هل يعقل هذا .

لو علمت الأم أو الجده لو بالمريخ هل تسكت لو علم أصغر طفل هل يسكت.

كل ماحيك ودبر باحتراف روايه ونثق بمؤسسات دولتنا تتحقق وتنصف الأنثى قبل الرجل والصغير قبل الكبير.

الأسره المسلمه بحروب هذا أحدها اشكرك🖐️. — ابو ناير السويلمي (@alsoelmy) July 2, 2022

وكانت وسام كشفت عن معاناتها من تعنيف ومضايقة أفراد من أسرتها وصلت لحد التحرش بها، قائلة إنه قبل هربها بأسبوع، تعرضت للضرب المبرح من والدها حتى كادت تفقد حياتها؛ ما دفعها للإقدام على اتخاذ قرار بالهرب، مبينة أنه لم يكن مهما إلى أين ستتوجه، وكان كل ما يهمها هو النجاة بنفسها فقط“.

وتابعت وهي تروي قصة حياتها، أن والدتها تخلت عنها وهي طفلة صغيرة فأقامت مع جدتها التي كانت تسيء لها، قبل أن يأخذها والدها الذي كان يتحرش بها ويعنفها، بحسب قولها.

وأوضحت الفتاة السعودية،أن تهديد وصلها بأن يكون مصيرها مشابها لمصير الطالبة المصرية الغدومرة نيرة أشرف التي ذبحت على يد زميل لها.

وقالت: أرسل لي صورة نيره وقال بتكونين كيذا، أخشى أن أموت مغدورة قضيت طفولتي بجحيم، هل أستحق أن أقتل مغدورة؟ عائلتي لا سامحكم الله ولا عفا عنكم، و أذاقكم ذات الشعور بذات الشدة وأكثر، ولا دمتم سالمين بعد خراب يطيح بكم إلى الهاوية، فوالله لو كان بينكم وبين الجنة ذنبي فلن أغفر“.

لكن عمها أبوناير نفى ما أثارته الفتاة بشأن تلقيها تهديداً من أحد أفراد عائلتها بالقتل على غرار الطالبة المصرية نيرة أشرف، في حال عادت إلى المملكة العربية السعودية.