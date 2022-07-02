إيران.. دعوى قضائية ضد شركة "آيس كريم" بسبب إعلان ترويجي

واجهت شركة ”دومينو“ للمثلجات شكوى قانونية رفعتها منظمة ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“ في إيران، بسبب إعلان ترويجي نشرته الشركة مؤخرًا عن أحد منتجاتها ”الآيس كريم“.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ”جعفر صادق منش“، اليوم السبت، إن ”المنظمة رفعت شكوى وطالبت المدعي العام والثورة في طهران بمحاسبة هذه الشركة بسبب إهانة كرامة المرأة وتعزيز الفساد والفجور في المجتمع، وهذه الإعلانات مخالفة للأعراف الدينية والأخلاقية ”.

وهذه هي المرة الثانية التي يثير فيها موضوع إطلاق شركة ”دومينو“ فيديو إعلانيا عن الآيس كريم تظهر فيه امرأة.

وفي شهر آب/أغسطس من العام الماضي، اضطرت هذه الشركة إلى إزالة أحد إعلاناتها بعد ردود الفعل على نشر مقطع فيديو مماثل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وزعمت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري في تعليق على الإعلان الذي جرى تداوله اليوم، أن الفتاة، إضافة إلى ”مظهرها غير اللائق“ أثناء تناول الآيس كريم، تعرض ”سلوكيات وعروضًا مثيرة وجنسية تمامًا“.

ولقد عانت إعلانات الشركات المختلفة من مثل هذه الهوامش مرات عديدة في السنوات الماضية، وفي شهر آذار/مارس 2017 ، اتهمت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية علامة شوكولاتة ”بالاستغلال الجنسي للنساء“ في إعلاناتها.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2020، تعرضت شركة ”ميهن“ لإنتاج الآيس كريم للغرامة بسبب إعلان لها.

وقبل أقل من شهر، قامت شركة “ دومينو“ ببث اثنين من مقاطع الفيديو الدعائية عن الآيس كريم، حيث يظهر رجل وامرأة يرتديان ملابس من نفس لون منتجاتها الجديدة.



ولم تنشر هذه الشركة حتى الآن رد فعل على قرار منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفع شكوى ضدها.

ويقع مقر شركة ”دومينو للألبان والآيس كريم“ في مدينة إسلام شهر شرق العاصمة طهران، وبدأت شركة نشاطها الرسمي في سوق الألبان والآيس كريم في إيران في عام 2011.

كما تقوم هذه الشركة بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول مثل العراق وباكستان وأفغانستان والهند.