عم وسام السويلمي: "لم يصدر منا أي تهديد"

نفى عم وسام السويلمي، ما أثارته الفتاة السعودية اللاجئة في ألمانيا سابقًا عن تلقيها تهديداً من أحد أفراد عائلتها بالقتل على غرار الطالبة المصرية نيرة أشرف، في حال عادت إلى المملكة.

وتقدم أبو ناير السويلمي، عم وسام، بالشكر للإعلامي والمنشد فهد مطر، بعد السماح له بالحديث عن موضوع وسام السويلمي، في مساحة عامة افتتحها لنقاش قضيتها.

ونفى عم الفتاة الهاربة تهديد العائلة لها بالقتل، مؤكدًا أن ”العائلة اتبعت نصيحة فهد مطر بنسيان الماضي، وليس لديها أي نوايا سيئة“.

ورد أبو ناير السويلمي على تغريدة لفهد مطر عبر حسابه على ”تويتر“ بعد استضافته في منبر إعلامي بالقول: ”أخوي فهد مطر أشكرك باسمي واسم كل العائلة، وإذا كان هناك صباح فأنت المطر، أنعشتنا وقلت ما في خواطرنا، وقلت ننسى الماضي، وقلنا نعم إن كان للحق توجه و مجال، ولم يصدر منا أي تهديد، وجزاكم الله كل خير“.

واستنكر عم وسام السويلمي ما كشفته وسام من تفاصيل عن حياتها، متهمًا إياها بطريقة غير مباشرة بـ“الإساءة لقيم المسلمين“، على حد تعبيره.

وقال إن إثارة مشكلة وسام السويلمي جاء في وقت غير مناسب أبدًا، وفيه مهاجمة للمسلمين، معلقًا على لقاء فايز المالكي معها بالقول: ”وقت ظهور المشكلة غير مناسب أبدًا، فهي تهاجم المسلمين، ويوم الجمعة، والهدف هذه (الفتيات اللاجئات)، نحن نقول إن حكومتنا محتوية الموضوع، (..)، كون وسام تهاجم قيم المسلمين“.

وكانت قصة وسام السويلمي أثارت تعاطفًا واسعًا من قبل مواطنيها في السعودية بعد كشفها عن تعرضها للتعنيف والإساءة والتحرش من قبل والدها وأفراد عائلتها طوال حياتها، ما دفعها أخيرًا للهرب واللجوء في ألمانيا.

وبعد إقناعها من قبل الفنان فايز المالكي بالتوجه للسفارة السعودية والعودة إلى المملكة، قالت إنها تلقت تهديدًا من قبل أفراد من عائلتها بالقتل في حال عودتها، موثقة في ذات الوقت تقديم السفارة لها شقة فخمة للإقامة فيها.