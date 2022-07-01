السعودية تكشف شروط منح إقامة للنساء اللاتي يتبعن ديانة مغايرة لأزواجهن

قالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، إن شرط منح النساء الراغبات بالإقامة في المملكة، ويتبعنَّ ديانة مغايرة لأزواجهن، هو حصولهن على إقامة مستقلة عن أزواجهن بدلًا من إضافتهن على إقامة الزوج كما هو متبع في البلاد.

وتستضيف السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الدول والديانات والأعراق، وتسنَّ تشريعات تنظم إقامتهم في المملكة، وبينها السماح للوافدين المقيمين بشكل قانوني استدعاء زوجاتهم وأولادهم للإقامة معهم.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، اليوم الجمعة، عن مديرية الجوازات، قولها إنه في حال رغبة الوافد رب الأسرة بإضافة الزوجة والأبناء القُصّر على رخصة إقامته، فإن الإجراءات تشترط حصول الزوجة المغايرة لديانته على رخصة إقامة مستقلة.

وتتضمن إجراءات طلب إضافة الزوجات والأبناء القُصّر على رخصة إقامة رب الأسرة، تعبئة نموذج الطلب ومطابقة المعلومات للواقع حسبما هو مدون في جواز السفر، وتوقيع النموذج من رب الأسرة، وإحضار جواز سفر الزوجة والأبناء المراد إضافتهم تعلوه تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية للإقامة مع ولي أمرهم أو المستند النظامي لإضافتهم.

كما تتضمن الإجراءات إحضار صورة مستقلة وملونة بمقاس ”4×6“ لكل فرد من أفراد العائلة، وإحضار أصل إقامة رب الأسرة المطلوب إضافتهم إليها.

وفي حال كانت ديانة الزوجة المطلوب إضافتها مختلفة عن ديانة الزوج فإنه يجب حصولها على إقامة مستقلة برسمها المقرر نظامًا وقدره 500 ريال.

وقالت الجوازات إنه إذا كانت الزوجة المراد إضافتها إلى إقامة زوجها تم الزواج منها داخل السعودية، فيجب أولًا أن تنقل كفالتها إلى زوجها بعد إحضار صورة من عقد الزواج ودفع الرسوم المقررة نظامًا، ومن ثم تضاف إلى إقامة زوجها.

وأضافت أنه إذا كان الأبناء القُصّر المطلوب إضافتهم إلى إقامة رب الأسرة من مواليد السعودية فيجب إحضار أصل وصورة من شهادة الميلاد، كما تتطلب الإجراءات وجود تقرير طبي من أحد المستشفيات أو المستوصفات المعتمدة ويتم إرسال التقرير آليا.

ويستفيد ملايين الوافدين الأجانب في المملكة، من موقع ”أبشر“ الإلكتروني، وتطبيق على الأجهزة الذكية بالاسم ذاته، تديره وزارة الداخلية، ويتيح إجراء الكثير من المعاملات القانونية المتعلقة بالإقامة عن بعد.