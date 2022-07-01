دراسة تقود إلى طرق فعالة للتغلب على الشك الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس

تختلف مستويات الثقة لدى البشر، فمنهم من يتمتع بمستويات عالية منها وآخرون تنحدر الثقة لديهم إلى أبعد الحدود، حسب ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات.

وبدأت الدراسات الجديدة في علم النفس السلوكي والمعرفي مؤخراً في التركيز على إزالة الحواجز التي تعترض طريق تنمية الثقة عند الإنسان.

ووفقاً لهذه الدراسات، يعاني الأشخاص الذين لديهم ثقة منخفضة من ثلاث سمات أساسية مشتركة يكشف عنها تقرير نشره موقع ”توداي سايكولوجي“ يلخص تلك السمات وطرقا مختلفة للتغلب عليها:

ويوضح الخبراء أهمية تطوير التركيز القائم على الذات بدلاً من التركيز القائم على الآخر، حيث وجدت دراسة حديثة علمية تبحث في سبب الثقة المنخفضة أن الأشخاص الذين يعانون من ثقة منخفضة يفكرون عادة في الآخرين قبل التفكير في أنفسهم، ويصف العلماء هذا بأنه ”تركيز قائم على الآخر“.

وأظهرت الأبحاث أن هؤلاء الأشخاص يميلون إلى التركيز على التهديدات والصراع وعدم اليقين أكثر من التركيز على أهدافهم ورغباتهم وينتج عن هذا سلوكيات مثل الإفراط في الاعتذار والشعور بالعجز في مواجهة التحديات.

ويرى خبراء علم النفس أنه يجب على الأفراد الذين يركزون على الآخرين قضاء بعض الوقت من كل يوم لتحويل تركيزهم نحو أهدافهم ورغباتهم، لتطوير منظور أكثر تركيزًا على الذات مع الحذر من التركيز بشدة على هذه العناصر لأنه في هذه الحالة ستخاطر بتقليل مستويات التعاطف مع الآخرين.

ثم يشير الخبراء إلى أهمية مواجهة التحديات، فعادة ما يتجنب الأفراد ذوو الثقة المنخفضة التحديات أو الفرص لإظهار قدراتهم ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز افتقارهم إلى الثقة.

وأدرجت دراسة حديثة ثلاث طرق للتغلب على الشك الذاتي وتعزيز الثقة:

لا تخف من الوقوع في الفشل: فكلما زادت المخاطر التي تتعرض لها، ستتعلم منها أكثر وتطور شعورًا أعلى بالثقة في قدرتك على التغلب على التحديات التي تضعها على نفسك.

حول الشك الذاتي لقوة تحفيزية: حيث تظهر الأبحاث أن مشاعر عدم الكفاءة والنجاح تتطابق في كثير من الأحيان. كما يظهر أيضًا أن ثقتك تتأثر بشكل إيجابي عندما تبدأ في النظر إلى شكوكك كتعزيزات بدلاً من اعتبارها أعباء.

قم بتحديد الأفكار التي تتجنبها: حيث يميل الأفراد ذوو الثقة المنخفضة إلى تجنب التحديات لأنهم يستمعون إلى الصوت الخطأ في رؤوسهم للتغلب على هذا، ينصح الخبراء بتحديد وخفض حجمه، والتركيز بدلاً من ذلك على الصوت الذي يدفعك لإيجاد حلول.

تعلم كيفية إدارة عواطفك: حيث يمكن أن تكون العواطف غامرة في بعض الأحيان ونعرض أحيانًا سلوكيات غير متوازنة تؤثر سلبًا على ثقتنا بسبب عدم قدرتنا على إدارتها.

ويوضح الخبراء خمس خطوات رئيسة للأشخاص الذين يرغبون في اكتساب المزيد من السيطرة على عواطفهم:

تحديد وتقبل المشاعر دون حكم.

لاحظ كيف تشعر جسديا عندما تأتي المشاعر.

أعطِ اسما للعاطفة أو العواطف.

إذا كانت العاطفة غير مبررة، أعد صياغة منظورك لها بشكل بناء.

إذا كانت العاطفة مبررة، فكر فيها واكتشف ما تحاول إخبارك به.

إن تنمية الثقة في حياتك عملية صعبة تتطلب منك النظر بعمق في عقلك وتقييم نفسك بموضوعية. قد يكون الأمر تحديا في البداية، لكن يمكنك بالتأكيد تنمية الثقة الحقيقية في حياتك.