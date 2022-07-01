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منوعات

حقيقة وفاة "فتاة الاستوب" السودانية بعد أنباء طلاقها
تاريخ النشر: 01 يوليو 2022 8:58 GMT
تاريخ التحديث: 01 يوليو 2022 10:00 GMT

حقيقة وفاة "فتاة الاستوب" السودانية بعد أنباء طلاقها

أشعلت "فتاة الاستوب" السودانية مواقع التواصل بنبأ وفاتها، لكن متابعين نفوا الشائعة، وذلك بعد يومين من إعلانها الطلاق بعد زواج قصير، بعدما أثارت جدلا واسعا بين سودانيين، حين أعلنت رغبتها بالزواج وسط شارع عام.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان نبأ وفاة ”فتاة الاستوب“، إثر هبوط في الدورة الدموية.

ونشر عدد من متابعي موقع ”تويتر“ خبر وفاة المهندسة السودانية التي تدعى إسلام محمد، اليوم الجمعة، فيما عاود آخرون نشر معلومات بأن ”خبر وفاتها مجرد شائعة“.

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وأوضحت مغردة في ”تويتر“ بعد نفي خبر وفاة ”فتاة الاستوب“: ”خبر وفاة فتاة الاستوب إشاعة.. زوجها ينفي الخبر ويقول إنها بصحة وسلامة وسط الأسرة.. تعبنا والله من دراما البلد دي“.

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فيما أكد حساب إخباري أن وفاتها شائعة: ”مصطفى البرنس يعود وينفي خبر وفاة فتاة الاستوب بعد أن أعلن وفاتها إثر هبوط في الدورة الدموية ويقول طلعت نائمة!“.

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طلاق سريع

ويأتي نبأ وفاة ”فتاة الاستوب“ بعد يومين فقط من إعلانها في بث مباشر عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي ”طلبها الطلاق من زوجها“، بعد أقل من أسبوعين على زواجها.

وقالت المهندسة إسلام محمد، آنذاك، إن سبب طلبها الطلاق ”هروب الزوج بهدايا حفل الزفاف، وعدم إبلاغه لها أنه متزوج من ثلاث نساء“.

وتابعت في معرض حديثها: ”بعد اللي حصل منك، ما أظن استمر معك، فإن شاء الله لما تجي الخرطوم، حنبدأ إجراءات الطلاق“.

وأضافت في حديثها عن زوجها: ”(..) انبهر لما شاف الهدايا والقروش.. اللي تقدمت لنا.. انبهر بها وسافر“.

واتهمت ”فتاة الاستوب“ الزوج بـالكذب بعد أن كان قد أبلغها أنه متزوج من امرأة واحدة، وأن زوجته وافقت على زواجهما، ليتبين لها لاحقا أنه متزوج من ثلاث نساء وهي الرابعة.

ووجهت حديثها لزوجها قائلة: ”أنا قلت عاوزة زوج يسترني.. رجل سترة، وأنت رجل فضيحة.. تقول زوجتي تكذب وأنت كذاب“.

طلب زواج يشعل مواقع التواصل

وظهرت الفتاة السودانية التي تدعى إسلام محمد، في آذار/ مارس الماضي، في مقطع فيديو وهي تطلب الزواج عند إشارة مرورية وسط العاصمة الخرطوم، ما أثار جدلا واسعا.

واعتبر البعض حينها أن تصرفها ”غير سليم، ويهين الفتيات في السودان“، لتنتشر قصتها إعلاميا تحت مسمى ”فتاة الاستوب“.

وتداول ناشطون وقتها صورا ومقاطع فيديو للفتاة وهي في الشارع العام عند إحدى إشارات المرور في العاصمة الخرطوم، وهي تحمل ورقة كتب عليها ”عايزة عريس“، و“أريد أن أتزوج“.

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تحقق الحلم

وتمكنت ”فتاة الاستوب“ من تحقيق رغبتها في الزواج، في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

​​​​واحتفلت المهندسة إسلام محمد بزواجها في صالة ”المعلم“ بالعاصمة الخرطوم، وسط حضور لافت من الأهل والأصدقاء، حيث أحيا حفل زفافها الفنان المعروف في السودان كمال ترباس، دون مقابل مادي.

ووجد زواج ”فتاة الاستوب“ تفاعلا واسعا في السودان، إذ انهالت عليها التبريكات، فيما تمنى لها البعض حياة زوجية سعيدة.

وكشف نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حينها أن زوج إسلام يدعى النور محمد النور.

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