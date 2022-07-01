كيف استقبل سعوديون نبأ تردد وسام السويلمي في العودة للمملكة؟

استقبل العديد من المواطنين السعوديين، الذين تعاطفوا مع قصة اللاجئة في ألمانيا وسام السويلمي العنزي، رسالة نشرتها عن تهديد أحد أفراد عائلتها لها في حال عودتها إلى المملكة، بتأثر واضح، مقترحين عليها عدة حلول.

وتلقت ”السويلمي“ منذ أن روت مأساتها وقصة تعنيفها من قبل عائلتها، إلى المحادثة التي جرت بينها وبين الفنان فايز المالكي وإقناعها بالعودة إلى السعودية، دعما لا محدودا من أبناء وطنها.

وبعد إعلان وسام السويلمي بالفعل توجهها للسفارة السعودية في برلين، استعدادا للعودة إلى المملكة، ترقب سعوديون نبأ عودتها، إذ استمروا بمتابعتها أولا بأول، لمشاركتها رحلتها الأخيرة.

لكن ”السويلمي“ ما لبثت أن نشرت على حسابها في ”تويتر“، إذ تلقى متابعة كثيفة، تفاصيل رسالة تهديد وصلتها من قبل أحد أفراد عائلتها، معلنة أنها ”لن تسامحهم مطلقا على كل ما فعلوه بها“، دون أن توضح إن كانت ستظل في ألمانيا أم أنها ستبحث عن طريقة للعودة.

وإثر ذلك، اقترح سعوديون على وسام السويلمي حلولا للبقاء بشكل آمن في المملكة، منها عدم الإفصاح عن مكان تواجدها، ومنها إغلاق حساباتها، والابتعاد عن المنطقة التي يسكن فيها أهلها، وغيرها.

كما استمر العديد منهم بدعمها معنويا، مقترحين عليها ”التخلي عن الماضي“ وبناء مستقبلها، ومساعدة نفسها في العلاج.

وعلقت متابعة: ”طلعي نفسك من الدوامه هذي واعتزلي التواصل الاجتماعي أقلها فترة مؤقتة وركزي على نفسك وانسيهم لا تقولي وتني وتني وتنك جاب لك الهم والوجع ولا حسيتي فيه بأمان من مكر أهلك اللي مازال مستمر مثل ما قلتي“.

ورأت ”فاطمة“: ”في هذا الموضوع القرار لازم يكون عقلاني وحكيم بعيد عن أي عاطفة.. رجعتك فيها مخاطرة كبيرة هذا الوقت بالذات.. كملي دراستك عندك ولا بأي دولة ثانية واشتغلي وابني مستقبلك بعيد عنهم.. خلاص اقتنعي إن هذه حياتك الجديدة وإن ما عندك أهل أصلا“.

وشدد ”محمد البلوي“: ”تهديداتهم مجرد كلام.. وهذي ردة فعل طبيعية منهم وقت الجد فيه دولة وفيه سيف وإذا رجعتي بيكون فيه ضمانات من الدولة.. فكري.. وارجعي لوطنك بحماية الدولة“.

واقترحت متابعة أخرى: ”لا تعلنين عن المكان الي بتقيمين فيه بعد ما ترجعين للسعودية.. وروحي اسكني بمنطقة بعيدة عن أهلش،، وحاولي ما تصورين الكافيهات أو الأشياء المعروفة والي شبهه رئيسية بالمنطقة الي بتعيشين فيها،، الله يحفظش يارب ويصلح أهلش،، وإن شاء الله تكونين بخير وسلامة يا رب“.

وكانت وسام السويلمي قد وثقت في فيديو منح السفارة لها منزلا متكامل الرفاهية للإقامة فيه في ألمانيا، وترك الحرية لها بالعودة إلى المملكة أو البقاء.