قرار إماراتي بشأن معاملة أبناء المواطنات في التعليم والصحة

أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، قرارا يتيح معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، فإن ”نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة (الشيخ منصور بن زايد)، سيصدر القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار“.

ولفتت الوكالة إلى أن ”وزارة شؤون الرئاسة تقدم أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه“.

وأضافت أن القرار يأتي ”في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها“.