هل أغلقت وسام السويلمي حسابها في "تيك توك"؟

قالت الفتاة السعودية اللاجئة في ألمانيا وسام السويلمي العنزي إنها تواجه مشكلة في حسابها بـ“تيك توك“.

ونشرت ”السويلمي“ تغريدة لها عبر حسابها في ”تويتر“، لافتة إلى أنها ”كلما حاولت فتحه يتم إغلاقه“.

ووثقت وسام السويلمي في ”تويتر“، رابط حسابها الجديد في ”تيك توك“، معلقة: ”أتمنى ما يتقفل هالحساب، لايك وشير لاهنتو“.

ويأتي إعلان الفتاة السعودية عن مشكلة في حسابها السابق بـ“تيك توك“، مع وصولها للسفارة السعودية في برلين، استعدادا للعودة إلى المملكة.

وكانت ”السويلمي“ وثقت وصولها إلى السفارة السعودية في برلين، بعد أن وعدت بذلك.

لكن وسام السويلمي لم تكشف لاحقا عن أي تفاصيل بما وقع في السفارة.

ويترقب مواطنون عودة اللاجئة السويلمي إلى البلاد، بعد أن نجح الفنان المعتزل فايز المالكي بإقناعها بالعودة، مؤكدًا لها أنها ”ستحصل على كل الدعم والأمان من السعودية“.

ومنذ أن تعهد ”المالكي“ بمتابعة ”السويلمي“ خطوة بخطوة حتى وصولها المملكة، معلنًا أنه ”سيقوم باستقبالها في المطار“، وهو يقوم بنشر تفاصيل رحلتها للعودة، تزامنًا مع قيامها بذلك.

وكانت وسام السويلمي أكدت في بث مع فايز المالكي، أنها ”وصلت بخير إلى السفارة السعودية“، فيما علق فايز المالكي بالقول ”إذن، أستودعك الله تعالى وأنت في سفارة خادم الحرمين وفي أيد أمينة، وإن شاء الله ترجعين لوطنك وأنت بخير وصحة“.

وعبرت وسام السويلمي عن سعادتها وراحتها بعد توجهها أخيرًا إلى سفارة بلادها في برلين.