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إيران تنسج أكبر سجادة كليم في العالم
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 15:48 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 16:10 GMT

إيران تنسج أكبر سجادة كليم في العالم

أعلنت طهران، اليوم الإثنين، أنها نسجت يدويا في محافظة فارس، جنوب إيران، سجادة كليم يبلغ حجمها 105 أمتار مربعة، وُصفت بأنها الأكبر في العالم. ونقل التلفزيون

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المصدر: ا ف ب

أعلنت طهران، اليوم الإثنين، أنها نسجت يدويا في محافظة فارس، جنوب إيران، سجادة كليم يبلغ حجمها 105 أمتار مربعة، وُصفت بأنها الأكبر في العالم.

ونقل التلفزيون الحكومي عن رئيس قسم التراث الثقافي المحلي محمد جعفر إبراهيمي قوله إن ”سجادة الكليم هذه التي يبلغ حجمها سبعة أمتار في 15 مترا أي 105 أمتار مربعة، هي نتاج عمل سبعة نساجين رئيسيين وثلاثة نساجين مساعدين من مدينة قيروكارزين بمحافظة فارس“.

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وأشار إلى أن السجادة نُفذت تلبية لطلبية من قطر.

ويستخدم الكليم بشكل رئيسي في تركيا وباكستان وإيران وأفغانستان، وهو نوع من النسج الشرقي المسطح يتسم بزخارف ذات أشكال نباتية، ويعود أصله إلى البدو الآسيويين الذين استخدموه في الخيام لحماية أنفسهم من البرد والرطوبة.

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وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) إحصاءات أظهرت أن الصادرات السنوية للسجاد الإيراني تدر ما بين 400 و 500 مليون دولار للجمهورية الإسلامية.

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