تركيا.. اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول

اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول، اليوم الأحد، بينهم مصور ”فرانس برس“، وفق فريق الوكالة.

وحتى قبل بدء المسيرة، دهمت شرطة مكافحة الشغب عدة حانات في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واعتقلت ”عشوائيا“ أشخاصا بينهم صحفيون، بحسب ”فرانس برس“.

وتم تكبيل يدي مصور الوكالة بولنت كيليتش خلف ظهره، واقتيد مع آخرين في سيارة للشرطة، بينما بدا قميصه ممزقا، وهو ذو خبرة وحائز جوائز ومعتاد على مناطق النزاعات. وكان قد اعتقل العام الماضي في ظروف مماثلة.

وحظر محافظ المدينة المسيرة، لكن مئات المتظاهرين بدأوا بالتجمّع في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم المغلقة تماما أمام الجمهور، رافعين أعلاما بألوان قوس قزح.

والعام الماضي، بنفس تاريخ اليوم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع لتنظيم مسيرة للمثليين في وسط إسطنبول، واحتجزت بعضا ممن سعوا للمشاركة في الحدث الذي حظرته السلطات المحلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية آنذاك، أن الشرطة احتجزت نحو 20 شخصا، منهم مصور صحفي.

يشار إلى أنه بعد مسيرة كبيرة في العام 2014، شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، تحظر السلطات التركية المسيرة كل عام منذ سنوات عدة؛ لأسباب تقول إنها أمنية.