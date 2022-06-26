"البدوفيلي انتقام" في قبضة الشرطة السعودية بعد فيديو صادم

ألقت الشرطة السعودية، القبض على شاب يدعى سلطان الدوسري ويلقب أيضا بـ“البدوفيلي انتقام“؛ بعدما أثار موجة غضب واسعة بين مواطنيه عندما ظهر في مقطع فيديو مخل بالآداب عرض فيه مناطق حساسة من جسمه وبدا أيضًا يعتدي جنسيًا على طفل رضيع، وسط مطالب بفرض عقوبات مشددة عليه.



وتداول مغردون سعوديون كثر، مقاطع فيديو للشاب الذي قالوا إن اسمه سلطان بن راشد الدوسري، ولقبه ”انتقام“، ظهر فيها بشكل فاضح ومسيء جسديًا ولفظيًا، وسط انتقادات حادة ومطالب للجهات المختصة بسرعة القبض عليه.

وقال معلقون كثر إن المتهم في هذه القضية سلطان بن راشد الدوسري، ولقبه ”انتقام“، صاحب سوابق كثيرة في وقائع مشابهة، وإنه خرج من ”السجن بعفو لاغتصابه طفلا والآن رجع يمارس بيدوفيليته على طفل رضيع“.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، أنها تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، وتم القبض عليه.

وقالت الشرطة في بيان: ”إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي المتضمن محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة وفيه تعدٍ على حقوق الطفل، فقد جرى تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتمّ القبض عليه“.

وأضافت الشرطة أنه تم ”اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالة القضية إلى النيابة العامة“.

شرطة منطقة الرياض : تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول مخل بالآداب العامة pic.twitter.com/N16q90Ue6d — الأمن العام (@security_gov) June 26, 2022

وأشاد مدونون كثر بسرعة تدخل الشرطة والقبض على الشاب، فيما طالب العدد الأكبر بفرض عقوبات مشددة عليه، وقال بعضهم إنه يستحق الإعدام.

ونشر المدون السعودي المعروف، نايف مدخلي، بيان الشرطة السعودية، وقال: ”تم تحديد هوية المعتدي على الطفل والقبض عليه، الحمد لله من أمس هالموضوع مضايقني وما كان عندي شك أنه لن ينجو بفعلته ..“.

تم تحديد هوية المعتدي على الطفل والقبض عليه، الحمد لله من أمس هالموضوع مضايقني وما كان عندي شك انه لن ينجو بفعلته .. pic.twitter.com/YMMKgKaK9L — نايفكو NAIF (@naifco) June 26, 2022

وقال مدون يدعى سعيد، بدا غاضبًا جدًا، شأن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تفاعلوا مع الوسم ”#مطالبه_بالقبض_على_البدوفيلي_انتقام“: ”أسأل الله العظيم إنه يحرمك العافية وينتقم منك دنيا وآخره، قسم بالله مدري وش أقول ووش أخلي من قوة الصدمة مقدر حتى أرتب الكلام“.

اسأل الله العظيم انه يحرمك العافية وينتقم منك دنيا وآخره قسم بالله مدري وش اقول ووش اخلي من قوة الصدمة مقدر حتى ارتب الكلام #مطالبه_بالقبض_على_البدوفيلي_انتقام — سَـعيد. (@Gefoii) June 25, 2022

وكتب معاذ في سياق غاضب آخر: ”شفتو مقطع سلطان بن راشد الدوسري؟ أقسم بالله لو ما صلبوه أو إعدام أكبر خطا أقسم بالله إلّي سواه مو طبيعي“.

شفتو مقطع سلطان بن راشد الدوسري؟ اقسم بالله لو ماصلبوه او اعدام اكبر خطا اقسم بالله الي سواه مو طبيعي — معاذ (@moath4902) June 26, 2022

وتتابع الجهات المختصة في السعودية، كل المخالفات للقوانين المحلية التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بملاحقة المخالفين، سواء أثارت مخالفاتهم ردود فعل غاضبة أو مرت من دون ذلك.