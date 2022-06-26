"مثل إيمان إرشيد".. تفاصيل جديدة بشأن "رسالة التهديد" لابنة الفنان الأردني شاكر جابر

كشف الفنان الأردني شاكر جابر، عن تفاصيل جديدة حول ما أعلنه عبر صفحته على موقع فيسبوك، بشأن تعرض ابنته للتهديد بالقتل.

وكان جابر، قد نشر أمس السبت، صورة للرسالة التي قال إنها وصلت ابنته، والتي جاء فيها: ”الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انتي“.

وكتب جابر معلقا على الصورة: ”هذا وصل لبنتي أمس، تهديد بالقتل“.

وقال جابر، في تصريح عبر الهاتف لـ“إرم نيوز“، يوم الأحد، إنه ”تقدم بشكوى إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام، لمتابعتها ومعرفة مرسلها“.

وأضاف أنه ”حتى الآن لم يتم تحديد هوية المرسل ونحن بالانتظار“، مؤكدا ”ثقته في أن الأجهزة الأمنية ستصل في النهاية إلى المرسل“.

وأشار إلى أن رسالة التهديد ”تسببت بالأرق للعائلة، وأتعبت أعصابهم، وجعلتهم في حالة من الحذر والترقب“.

وتابع: ”لا شك أننا نعيش بعد تلقي رسالة التهديد، لحظات حرجة خاصة في ظل ما وقع من جرائم سابقة في مصر والأردن، ولأننا لا نريد أن يتكرر ذلك، فقد أخذنا احتياطاتنا وإجراءات احترازية لصالح سارة، إذ لا تتحرك ولا تتنقل كثيرا“.

وأكد أن ”لا أعداء لابنته سارة ولم يحدث معها في الفترة الأخيرة أي موقف يثير الشبهات، فعلاقاتها جيدة مع الأقارب والأصدقاء“.

ورغم ذلك لم يستبعد الفنان جابر أن ”تكون رسالة التهديد من باب المزاح أو العشوائية، حيث لا يوجد أي داع أو مبرر لإرسال التهديد“، بحسب قوله.

وفي السياق، تفاعلت الفنانة نجلاء عبدالله، مع الرسالة التي نشرها جابر.

وكتبت الممثلة الأردنية، عبر حسابها في فيسبوك: ”وبعدين يعني نحبس بناتنا.. نقضي ع مستفبل بناتنا عشان اكم معتوه مريض نفسيا … نرعب كل البنات.. تفضل يا مريض احكيلنا شو بدك بزبط عشان نفهم“.

وأضافت: ”الله يحميكي يا حبيبتي و يهدي قلب امك و ابوك وكلنا معك وبنحبك“.

وتضمنت رسالة التهديد التي نشرها الفنان شاكر جابر، إشارة إلى الواقعة التي هزت الأردن والعالم العربي، خلال الأيام القليلة الماضية، والمتمثلة بمقتل الطالبة إيمان إرشيد بالرصاص داخل جامعة العلوم التطبيقية بالعاصمة الأردنية عمان.

وجاء مقتل إيمان، بعد أيام من مقتل الطالبة الجامعية المصرية نيرة أشرف، على يد زميلها، الذي بدأت محاكمته يوم الأحد.

وشاكر جابر، عضو في نقابة الفنانين الأردنيين، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية لاسيما البدوية منها.

ومن تلك الأعمال، مسلسلات: ”الزمن المر، وأيام عصيبة، والليل الطويل، وزهرة، ونهيل، وبقايا رماد، ونيران البوادي، ومهاجي الأجاويد“.

وله أيضا مشاركات في أعمال مسرحية، مثل مسرحيات: ”العريس“، و“مين فينا المجنون“، و“القهوجي“، و“هاي أميركا“، و“عرس الأعراس“.