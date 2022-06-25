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وفاة الشيخ "محمود القارئ" إمام الحرم النبوي
تاريخ النشر: 25 يونيو 2022 12:34 GMT
تاريخ التحديث: 25 يونيو 2022 12:44 GMT

وفاة الشيخ "محمود القارئ" إمام الحرم النبوي

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي الشريف المكلف الشيخ محمود

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المصدر: خالد الصالح - إرم نيوز

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي الشريف المكلف الشيخ محمود خليل القارئ الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بالمدينة المنورة بعد معاناته مع المرض، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزيه خير الجزاء على ماقدمه.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة ”تويتر“: ”تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ ⁧‫محمود خليل القارئ،‬⁩ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له“.

وأضاف آل الشيخ، ”جزاه الله كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه“.

واختتم تغريدته بقوله ”نسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتصدر هاشتاق وفاة الشيخ محمود القارئ اليوم السبت منصة الترند العالمي على ”تويتر“ وسط حزن خيم على رواد موقع التواصل، الذين تداولوا مآثر الشيخ وأعماله، كما تم تداول مقاطع فيديو لقراءة مؤثرة ومميزة القارئ الراحل خلال إمامته بالحرم النبوي الشريف.

وغرد الشيخ القارئ مشاري العفاسي بخبر الوفاة وقال عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”اللهم اعفر للقارئ محمود خليل القارئ وارحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك واجبر مصاب أهله ومحبيه“.

يشار إلى أن الشيخ ”محمود القارئ“ هو إمام جامع القبلتين، ومشارك في جامع ”قباء“ بالمدينة المنصورة والمسجد النبوي المكلف يحمل الجنسية السعودية، ولد ونشأ في المدينة المنورة في العقد الرابع من عمره، وحفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة من عمره.

وحصل الراحل على شهادات عالية في القرآن الكريم، وإجازة في القراءات السبع، حيث نال شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، وبدأ تدريس القرآن وعمره 14 عامًا حتى وقتنا الحالي أعلنت المملكة العربية السعودية عن وفاته صباح يوم السبت 25 من شهر يونيو.

ويبلغ الشيخ محمود القارئ 47 عامًا، وهو من مواليد المدينة المنورة عام 1975 ميلادي.

درس الشيخ محمود في مدارس المملكة وحفظ القرآن الكريم كاملًا وحصل على إجازة من والده، بالإضافة إلى شهادة إجازة في القرآن السبع، بدأ تدريس القرآن في عمر صغير وعمل كمعلم في مدارس تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، وأيضًا تدريسه بكلية المعلمين لمدة 8 سنوات، قدم الكثير من البرامج منها برنامج في ظلال القرآن لمدة 3 سنوات.

ويذكر أن والد محمود القارئ هو الشيخ خليل القارئ إمام من أئمة الحرمين وأحد مؤسسي النهضة القرآنية الحديثة، ولد ونشأ في مظفر أباد البكستانية ودرس في مدارس لاهور على يد الشيخ محمد سليمان.

وحفظ القرآن كاملًا ومن ثم التحق لدراسة القراءات على قراء باكستان، وعمل قارئًا في إذاعة باكستانية في منطقة مظفر أباد، رجع الشيخ خليل إلى بلده مكة المكرمة من أجل إكمال دراسته الجامعية، ودرس في عدة معاهد ومدارس خاصة في تحفيظ القرآن الكريم.

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