وفاة الشيخ "محمود القارئ" إمام الحرم النبوي

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي الشريف المكلف الشيخ محمود خليل القارئ الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بالمدينة المنورة بعد معاناته مع المرض، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يجزيه خير الجزاء على ماقدمه.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة ”تويتر“: ”تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ ⁧‫محمود خليل القارئ،‬⁩ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له“.

تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ #محمود_خليل_القارئ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) June 25, 2022

وأضاف آل الشيخ، ”جزاه الله كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه“.

واختتم تغريدته بقوله ”نسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

وتصدر هاشتاق وفاة الشيخ محمود القارئ اليوم السبت منصة الترند العالمي على ”تويتر“ وسط حزن خيم على رواد موقع التواصل، الذين تداولوا مآثر الشيخ وأعماله، كما تم تداول مقاطع فيديو لقراءة مؤثرة ومميزة القارئ الراحل خلال إمامته بالحرم النبوي الشريف.

وغرد الشيخ القارئ مشاري العفاسي بخبر الوفاة وقال عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”اللهم اعفر للقارئ محمود خليل القارئ وارحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك واجبر مصاب أهله ومحبيه“.

اللهم اغفر للقارئ الشيخ #محمود_خليل_القارئ وارحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك واجبر مصاب أهله ومحبيه — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) June 25, 2022

يشار إلى أن الشيخ ”محمود القارئ“ هو إمام جامع القبلتين، ومشارك في جامع ”قباء“ بالمدينة المنصورة والمسجد النبوي المكلف يحمل الجنسية السعودية، ولد ونشأ في المدينة المنورة في العقد الرابع من عمره، وحفظ القرآن الكريم كاملًا في سن العاشرة من عمره.

وحصل الراحل على شهادات عالية في القرآن الكريم، وإجازة في القراءات السبع، حيث نال شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، وبدأ تدريس القرآن وعمره 14 عامًا حتى وقتنا الحالي أعلنت المملكة العربية السعودية عن وفاته صباح يوم السبت 25 من شهر يونيو.

ويبلغ الشيخ محمود القارئ 47 عامًا، وهو من مواليد المدينة المنورة عام 1975 ميلادي.

اللهم اغفر لعبدك و اسكنه الفردوس الأعلى من الجنة#محمود_خليل_القارئ pic.twitter.com/suuzwLneli — فهد سالم الكندري (@fahdalkandri) June 25, 2022

درس الشيخ محمود في مدارس المملكة وحفظ القرآن الكريم كاملًا وحصل على إجازة من والده، بالإضافة إلى شهادة إجازة في القرآن السبع، بدأ تدريس القرآن في عمر صغير وعمل كمعلم في مدارس تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة، وأيضًا تدريسه بكلية المعلمين لمدة 8 سنوات، قدم الكثير من البرامج منها برنامج في ظلال القرآن لمدة 3 سنوات.

ويذكر أن والد محمود القارئ هو الشيخ خليل القارئ إمام من أئمة الحرمين وأحد مؤسسي النهضة القرآنية الحديثة، ولد ونشأ في مظفر أباد البكستانية ودرس في مدارس لاهور على يد الشيخ محمد سليمان.

وحفظ القرآن كاملًا ومن ثم التحق لدراسة القراءات على قراء باكستان، وعمل قارئًا في إذاعة باكستانية في منطقة مظفر أباد، رجع الشيخ خليل إلى بلده مكة المكرمة من أجل إكمال دراسته الجامعية، ودرس في عدة معاهد ومدارس خاصة في تحفيظ القرآن الكريم.