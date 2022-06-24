تأجيل الامتحانات في "العلوم التطبيقية" وإطلاق اسم إيمان إرشيد على قاعة دراسية

أعلنت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، الحداد تضامناً مع مقتل الطالبة إيمان إرشيد، الخميس، بالرصاص، على يد أحد الأشخاص، داخل الحرم الجامعي.

وأعلنت الجامعة كذلك تأجيل الامتحانات الفصلية، التي كانت تؤدي بعضها المغدورة قبل مقتلها، من يوم الجمعة إلى يوم السبت، وإطلاق اسم الراحلة على إحدى القاعات الدراسية في الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان لها: ”تخليداً لذكرى ابنتنا وطالبتنا الفقيدة إيمان إرشيد، تعلن الجامعة الحداد يوم الأحد القادم الموافق 26/ 6/ 2022 مع تأجيل امتحانات هذا اليوم لتصبح يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2022، وبقاء امتحانات الماجستير ليوم السبت الموافق 25/ 6/ 2022 في مواعيدها المعلن عنها سابقاً“.

وأضاف البيان: ”كما قررت الجامعة إطلاق اسم الطالبة الفقيدة (إيمان إرشيد) على إحدى قاعات كليتها (كلية التمريض) لتبقى في عمق ذاكرتنا وحاضرة في دعواتنا. إلى جنات الخلد إيمان“.

ويترقب الشارع الأردني إلقاء القبض على القاتل الذي فر من مسرح الجريمة بعد إطلاق النار على الطالبة إيمان إرشيد، فيما توعد والد الفتاة القاتل بالقصاص.

يذكر أن أحد الأشخاص، لم تعرف هويته بعد، كان قد دخل إلى حرم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالعاصمة عمان، ووصل إلى كلية التمريض وأطلق الرصاص على الطالبة إيمان إرشيد ثم فر من المكان، فيما تجري القوات الأمنية عملية ملاحقة للقبض عليه بحسب بيان رسمي.