الزمالة العربية في سوق العمل الأوروبي.. بيئة خصبة للنزاعات والغيرة

رافقت الغيرة المهنية، المهاجرين العرب في رحلتهم إلى أوروبا بعد دخولهم سوق العمل هناك، ما جعلهم عرضة للنقد والتنمر مع أقرانهم.

وباتت الزمالة العربية في سوق العمل الأوروبي بيئة خصبة للنزاعات والاقتتال إلى الحد الذي دفع البعض للقول: ”ابتعد عن ابن جنسيتك في الغربة..!“.

وقال سمير جمعة (32 عاما) وهو فلسطيني- أردني مقيم في التشيك: ”منذ قررت السفر حذّرني أقربائي من الفلسطينيين في الغربة..! استغرب وقتها! سألت نفسي لماذا؟ ألا يفترض أن نسند بعضنا في الغربة..!؟“.

وأضاف سمير الذي يعمل مهندسا في مصنع أدوات تنظيف: ”عندما وصلت إلى أوروبا وبدأت العمل، رأيت ذلك بأم العين، وحتى الآن لا أجد تفسيرا له، رغم تضرري منه مرات عديدة“.

خسر الثلاثيني ترقيته في العمل بسبب زميله ابن بلده حسب قصة رواها لـ“إرم نيوز“، كانت نهايتها خلاف كبير مع زميله العربي.

وعن القصة تحدث الشاب: ”تعرفت إلى زميلي الأردني في مكتب الهجرة، وهو من أخبرني عن فرصة للعمل معه في المعمل، ولم يمض شهر على بدء العمل حتى بدأت الخلافات بيننا“.

وقال: ”يظن أنه منحني فرصة الحياة، ويجب أن أظل خاضعا له كل العمر“، مضيفا: ”نحن مهندسان ونعمل في القسم نفسه وبذات الرتبة المهنية، لكنه لا يريدني أن أتفوّق عليه ولا حتى أن أدلي برأيي“.

وختم سمير جمعة حديثه: ”بقيت الخلافات مستمرة، ووصلت حدها الأعلى عندما حرّض جميع من في القسم علي لإثبات عدم أحقيتي في رئاسة القسم، رغم أنني أمتلك كل المؤهلات لذلك“.

العرب في الصدارة

وتعد الخلافات في العمل والغيرة المهنية سمة بارزة في أي شركة مهما كانت جنسيتها أو مكانها، لكن طغيان هذه السمة عند العرب بحق بعضهم البعض برز بعد دخولهم أسواق العمل الأوروبية.

وهنا قال عمر نشوان (52 عاما) ألماني من أصول لبنانية: ”أشعر بالخجل عندما أرى الأفغان والألبان والهنود كيف يدارون بعضهم ويعملون لمصلحة ذلك، في الوقت الذي لا تخلو فيه زمالة عربية من شقاق ونزاعات“.

يعمل نشوان مديرا لشركة إدارة تطبيق إلكتروني يبيع المنتجات العربية في أوروبا، ويرأس من خلال منصبه عددا كبيرا من العرب والأجانب.

وعن زمالة العرب تحدث نشوان: ”تبدأ النزاعات عند محاولة العرب إثبات تفوقهم على بعض بطريقة إقصائية، إضافة للادعاء الدائم بمعرفة كل شيء، ويتطور الأمر إلى الخلافات وحياكة المؤامرات تجاه بعضهم البعض“.

و“الوصول إلى حدِّ الإيذاء والضرر هو نقطة الفصل بين العرب والأجانب بحسب تعبير نشوان“.

وأضاف: ”المنافسة والغيرة المهنية موجودة لدى الكل، لكن الأجانب قليلاً ما يملكون ثقافة الإيذاء تجاه بعضهم في العمل، على عكس العرب“.

وتحدث الرجل عن آخر قصة مماثلة حصلت: ”كان هناك زميلان سوريان في قسم التغليف، عرفتُ الاثنين جيدا، هما ليسا شخصين سيئين، لكن عندما اجتمعا في القسم، لا أعرف كيف شعر كل منهما أن الثاني خطر عليه، وبدأت سلسلة النزاعات!“.

خلل في التنشئة

ولتفسير هذه الظاهرة من الناحية النفسية والاجتماعية توجهت ”إرم نيوز“ لسؤال الأخصائية الاجتماعية يارا سالم المقيمة في النمسا، والتي ترأس مركز المهاجرين واللاجئين في مقاطعة ”تيرول“.

وقالت سالم، إن ”التفسير النفسي لهذه الظاهرة أنها ناجمة عن خلل في النمو الاجتماعي- النفسي عند الشخص عندما كان طفلا، وهذا يحدث في البيئات العربية بسبب قصور التربية“.

وأضافت: ”تعود جذور المشكلة إلى طريقة تنشئة الطفل في السنوات الأولى من عمره على هاجس الخوف من نجاحات أقرانه، ومقارنته بهم بصورة دائمة، مما يجعل هذا الهاجس يكبر معه طيلة حياته“.

وضربت الأخصائية الاجتماعية مثالاً على ذلك: ”دائما ما تقول الأم لابنها: انظر إلى درجات ابن خالتك في المدرسة…! انظر إلى الامتياز الذي تلقاه ابن جيراننا..! ظنا منها أنّها تحفزه، لكنها في الحقيقة تنمي ذلك الشعور السلبي والهاجس تجاه أقرانه“.

وتابعت: ”بالتالي يكبر الطفل على شعور أنه مهما أنجز سيبقى إنجازه أقل قيمة من إنجازات أقرانه“.

أكدت يارا سالم: ”عندما يكبر الطفل، سيستمر بهذه العقلية مع أقرانه في العمل أسيرا للغيرة غير البناءة“.

وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة بين العرب في أوروبا، قالت: ”يصل العربي إلى أوروبا شاعرا أنه وصل إلى المكان الذي يُظهر فيه إمكانياته ومؤهلاته، ويحاول دائما تغييب بعض الأمور السلبية المرتبطة بماضيه في بلاده“.

وأضافت: ”عندما يأتي القرين، يجد العربي نفسه أمام شخص يعرف ماضيه ومجتمعه الأم والظواهر السلبية التي يعاني منها، فيتوجس منه لمعرفته بذاك الماضي، إضافة لمسألة الغيرة غير البناءة، فتنشأ بيئة خصبة للنزاعات بينهما“.

وعن الأسلوب المماثل للتعامل مع ذلك، تحدثت الأخصائية الاجتماعية، أن ”الحل الجذري للكبار فات أوانه، بالتوعية والإرشاد منذ الطفولة“.

وأردفت: ”لكن من الممكن تفادي تلك الخلافات مع العربي من خلال تعزيز ثقته بنفسه ومدحه عندما يبلي حسنا والابتعاد قدر الإمكان عن المقارنة“.