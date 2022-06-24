إيمان إرشيد آخرهن.. مخاوف من استمرار استهداف النساء

عبّر طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معظمه من الفتيات والنساء، خلال الأيام الأخيرة، عن تعاظم المخاوف من ازدياد جرائم القتل التي تستهدف النساء في العالم العربي، وذلك بعد مقتل طالبتين في مصر والأردن هما نيرة أشرف وإيمان إرشيد على التوالي.

وهزت الأوساط العربية جريمتا قتل، الأولى في مدينة المنصورة بمصر، حيث أقدم طالب مصري على قتل زميلته نيرة أشرف ذبحا أمام جامعتها، أما الثانية فأقدم شاب مجهول الهوية على إطلاق النار على الطالبة الأردنية إيمان إرشيد داخل الحرم الجامعي ليرديها قتيلة قبل أن يلوذ بالفرار.

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وفي الوقت الذي لا تزال جريمة ذبح الطالبة المصرية نيرة أشرف تستحوذ على اهتمام الكثيرين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتظارا للحكم الذي سيصدر ضد قاتلها، يترقب الكثيرون إعلان إلقاء القبض على قاتل إيمان إرشيد، وما ستؤول إليه الأمور بشأنه.

وحذرت ناشطات في تويتر، عبر وسوم بأسماء الفتاتين المغدورتين، لا تزال تتصدر قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً، من استهدافهن أو تعريض حياتهن للخطر، سواء بسبب الرغبة بالزواج منهن من جانب بعض الرجال، أو بسبب جرائم الشرف أو لأي سبب كان، مطالبات بضرورة وجود حلول رادعة لتلك الجرائم التي تستهدف النساء.

وتساءلت مغردة باسم ”راغدة العلي“ عن سبب ازدياد جرائم قتل النساء، قائلة: ”ليش كل هالرعب النفسي للبنت لأنها بنت؟؟ ليش صعب الوحدة تروح دوامها وترجع سالمة؟ ليش صعب وحدة تمشي بالشارع بدون ما تسمع كلمة؟؟ ليش دمهم مُستباح؟ ليش ضربهم سهل؟ وليش ما حد بردع المجرمين؟ ليش التهون في حكم المجرم ليه؟!!!“.

وقالت مغردة باسم ”ريري“ متفاعلة بشكل يمزج بين السخرية والجدية: ”اسمعوا والله خفت انا ولد عمي اكبر مني بعشرين قرن ويبغاني اتزوجه ويوم رفضت انجن وقال رح اوريكم يقطع شكله“.

مغردة باسم ”دارين“ تساءلت عن الضحية المقبلة، قائلة: ”ما هدي بالنا ولا غفيت النا عين بعد يلي صار، بالنا اتشوش رسمي من الأخبار هالاسبوع!! والسؤال الي انطرح براسي: يا ترا مين الضحيه الجاي ووين؟“.

بدورها، قالت مغردة باسم ”نسرين“ معلقة على الأمر: ”غبت عن تويتر كم يوم لأسباب خاصة .. رجعت لقيت اخبار مقتل الأخوات و استباحة دمائهم .. #ايمان_ارشيد #نيرة_أشرف يعني عادي اي احد ما يعجبه احد يقتله ويخلص منه و خلاص؟ وحدة رفضت الزواج من واحد من حقها شافته غير مناسب على كدة البنات تنتظر ادوارهم ولا كيف ؟ العنف ضد المرأة متى ينتهي ؟“.

من جانبه حذر مغرد باسم ”يزن“ من الجرائم المتوقع حدوثها مستقبلا إذا ما استمرت تلك الحالة، قائلا: ”#نيرة_أشرف #ايمان_ارشيد #لولوة_الثويني يا جماعه الخير صح اني ولد بس الي قاعد يصير مو طبيعي والله كل يوم قضيه جديده رفقاً رفقاً حرام حرام يعني اتكلم عن قضيه مين واخلي مين كل قضيه اقوى الثانيه توجع السالفه مو قادر انام افكر بكرا وش بيصير بكرا مين بيكون الضحيه“.

وقدمت فتاة باسم ”دودي الحربي“ نصيحة توعوية للفتيات، قالت فيها: ”الله يرحمها بس اول ماوصلتها الرساله ليش مابلغت عليه بنات ركزو يمكن الدور جاي ع وحده منكم لاتغلطون غلطتها اي شي وصلوها للمراكز وهم يتصرفون ولا تخسرون حياتكم #ايمان_ارشيد“.

وشاركتها الرأي مغردة باسم ”فالنتينا“، والتي قالت: “ ياليت اللي توصلها تهديدات تبلغ الشرطه وتطلب حماية وعلى الاقل تاخذ اجازة من الجامعة“.

على الجانب الآخر، حاول المغرد ”يوسف الزحيفاني“ أن يرفع اللوم عن الرجال نوعا ما بالتأكيد على تنوع جرائم القتل، قائلا: ”عزيزتي واختي وحبيبتي البنت والله محد مستقصدكم واقسم بالله يموت الاف البشر كل يوم من بشر اخرين هذا طبع البشر للاسف يتقاتلون بينهم ف خفي علينا الله يرضى عليك كل يوم ولدقاتل ولد ولد قاتل بنت بنت قاتله بنت بنت قاتل ولد. المجرم مجرم سواء بنت اوولد بغض النظر عن جنس الضحيه“.