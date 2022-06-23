جامعة الطائف.. سعودية تقفز من فوق السور لحضور حفل تخرج

شهدت مدينة الطائف السعودية واقعة طريفة، حيث أقدمت سيدة سعودية على تسلق سور مدينة الملك فهد الرياضية، التي أقيم فيها حفل تخرج الدفعة 18 بالجامعة؛ لحضور حفل أحد أقربائها الخريجين.

وتجمهر حشد من الأهالي خارج البوابة بعدما أغلقت إدارة المدينة الرياضية الأبواب ومنعت الأهالي من الدخول بعد اكتمال العدد إلا أن السيدة قررت الدخول عنوة، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.

📸 | نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل؛

رعى سمو محافظ الطائف حفل #تخريج_جامعة_الطائف الدفعة ( 18 ) بمدينة الملك فهد الرياضية. pic.twitter.com/iahu6AMMA3 — جامعة الطائف 🇸🇦 (@TaifUniversity) June 22, 2022

وقال بعض المعلقين على موقع ”تويتر“ عبر وسوم مثل: ”#تخرج_جامعه_الطايف“، و ”#جامعة_الطائف“، تفاعلوا خلالها بشكل واسع، إن إدارة الجامعة أعطت كل خريج دعوتين لكن هناك من حضر بدون دعوة ومن مناطق بعيدة؛ لذلك تم إغلاق البوابة أمامهم.

ونشر حساب على تطبيق ”سناب شات“ باسم ”أخبار الطائف“ مقطعا يظهر تلك الواقعة، حيث ظهرت امرأة منقبة ترتدي عباءة وقد بدأت بتسلق بوابة والقفز من فوقها إلى الداخل.

فتاة تحاول القفز من أعلى بوابة في جامعة الطائف مثيرة بهذه المحاولة الكثير من الجدل#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dVvuikRBJA — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 23, 2022

وكانت الجامعة قد أعلنت عن موعد دخول المدعوين في الخامسة عصرا بعد حصولهم على بطاقات الدعوة لحضور الحفل الذي يعد الأول للطلبة الخريجين بعد جائحة كورونا، وبلغ عدد الحضور ما يقرب من 25 ألف شخص.

وعلى الرغم من مشهد التصفيق الذي ظهر في مقطع الفيديو من المعجبين بتصرف السيدة، إلا أن معلقين اعتبروا هذا السلوك غير منضبط.

وقالت مغردة باسم الدكتورة حنان العتيبي: ”فتاة تتسلق وتقفز من فوق بوابة #جامعة_الطائف وسط تصفير وتشجيع من الحاضرين !— اذا نُزع الحياء لا ستر يفيد ولا نقاب ليس كل تصفير وتشجيع علامة نجاحك، ربما يشجعوك على تقدمك في الانحطاط والانحدار“.

وقال حساب باسم ”أستاذ جامعي“ معلقا: ”عندما البنت تتخلى عن انوثتها ، عندما تفقد حياءها وخجلها، عندما تقوم بتصرف يفقدها شرفها وكرامتها امام مجموعه من الرجال، اذا تخلت المرأه عن ما بداخلها من حياء فقدت جميع الاخلاق الطيبه، كيف نستبشر بجيل تربيه امرأه تتسلق الابواب وتقفز من فوق الجدران“.