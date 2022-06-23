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منوعات

جامعة الطائف.. سعودية تقفز من فوق السور لحضور حفل تخرج
تاريخ النشر: 23 يونيو 2022 15:15 GMT
تاريخ التحديث: 23 يونيو 2022 16:30 GMT

جامعة الطائف.. سعودية تقفز من فوق السور لحضور حفل تخرج

شهدت مدينة الطائف السعودية واقعة طريفة، حيث أقدمت سيدة سعودية على تسلق سور مدينة الملك فهد الرياضية، التي أقيم فيها حفل تخرج الدفعة 18 بالجامعة؛ لحضور حفل أحد

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

شهدت مدينة الطائف السعودية واقعة طريفة، حيث أقدمت سيدة سعودية على تسلق سور مدينة الملك فهد الرياضية، التي أقيم فيها حفل تخرج الدفعة 18 بالجامعة؛ لحضور حفل أحد أقربائها الخريجين.

وتجمهر حشد من الأهالي خارج البوابة بعدما أغلقت إدارة المدينة الرياضية الأبواب ومنعت الأهالي من الدخول بعد اكتمال العدد إلا أن السيدة قررت الدخول عنوة، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.

وقال بعض المعلقين على موقع ”تويتر“ عبر وسوم مثل: ”#تخرج_جامعه_الطايف“، و ”#جامعة_الطائف“، تفاعلوا خلالها بشكل واسع، إن إدارة الجامعة أعطت كل خريج دعوتين لكن هناك من حضر بدون دعوة ومن مناطق بعيدة؛ لذلك تم إغلاق البوابة أمامهم.

ونشر حساب على تطبيق ”سناب شات“ باسم ”أخبار الطائف“ مقطعا يظهر تلك الواقعة، حيث ظهرت امرأة منقبة ترتدي عباءة وقد بدأت بتسلق بوابة والقفز من فوقها إلى الداخل.

وكانت الجامعة قد أعلنت عن موعد دخول المدعوين في الخامسة عصرا بعد حصولهم على بطاقات الدعوة لحضور الحفل الذي يعد الأول للطلبة الخريجين بعد جائحة كورونا، وبلغ عدد الحضور ما يقرب من 25 ألف شخص.

وعلى الرغم من مشهد التصفيق الذي ظهر في مقطع الفيديو من المعجبين بتصرف السيدة، إلا أن معلقين اعتبروا هذا السلوك غير منضبط.

وقالت مغردة باسم الدكتورة حنان العتيبي: ”فتاة تتسلق وتقفز من فوق بوابة #جامعة_الطائف وسط تصفير وتشجيع من الحاضرين !— اذا نُزع الحياء لا ستر يفيد ولا نقاب ليس كل تصفير وتشجيع علامة نجاحك، ربما يشجعوك على تقدمك في الانحطاط والانحدار“.

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وقال حساب باسم ”أستاذ جامعي“ معلقا: ”عندما البنت تتخلى عن انوثتها ، عندما تفقد حياءها وخجلها، عندما تقوم بتصرف يفقدها شرفها وكرامتها امام مجموعه من الرجال، اذا تخلت المرأه عن ما بداخلها من حياء فقدت جميع الاخلاق الطيبه، كيف نستبشر بجيل تربيه امرأه تتسلق الابواب وتقفز من فوق الجدران“.

 

 

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