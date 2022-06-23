"إيمان إرشيد محجبة".. هكذا رد ناشطون على مبروك عطية

أثار مقتل الطالبة الجامعية الأردنية إيمان إرشيد، ردود فعل واسعة وغاضبة في العالم العربي، وانصب جزء كبير من ذلك الغضب على الداعية والأكاديمي المصري الدكتور مبروك عطية، الذي أثار جدلًا خلال الأيام الماضية بتعليقه على جريمة قتل الطالبة المصرية ”نيرة أشرف“ في المنصورة قبل أيام.

وكان مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، قد علّق على جريمة ذبح طالبة المنصورة نيرة أشرف، في مقطع مصور نشره عبر ”فيسبوك“، بقوله إن عدم ارتداء الفتاة الحجاب، ولبسها الملابس الضيقة، هما ما يجعل الشباب يتجرأون على قتلها، وهو ما فتح عليه نيران النقد والغضب.

وقال عطية: ”لما المشايخ تكلموا عن الحجاب سمعنا من يقول حرية شخصية، كويس، سيبي المهفهف على الخدود يطير، والبسي محزق، هيصطادك إللي ريقه بيجري ويقتلك“.

وأضاف: ”الفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان ما تغريش، وغض البصر للرجال المحترمة، لو حياتك غالية عليكِ اخرجي من بيتك قفة، لا متفصّلة، ولا بنطلون، ولا شعر على الخدود، عشان وقتها هيشوفك إللي ريقه بيجري ويقتلك“.

وجاءت جريمة قتل الطالبة الأردنية ”إيمان إرشيد“ داخل أسوار الجامعة، وهي طالبة محجبة، لتعيد موجة الانتقادات بحق مبروك عطية، لتذكره بأن ملابس المرأة وحجابها ليسا سبب التجرؤ على قتلها، لأن ”إيمان“ محجبة، ورغم ذلك تعرضت للقتل بسيناريو مشابه لجريمة المنصورة.

وانتشرت عدة وسوم عبر ”تويتر“ لتوجيه رسائل لاذعة للداعية المصري ومن هم على شاكلته، حيث دشن ناشطون وسم ”#أوقفوا_قتل_النساء“ وكذلك وسم ”‘إيمان_إرشيد_محجبة“، إلى جانب وسوم ”#إيمان_إرشيد“ و ”#نيرة_أشرف“، وغيرها.

الإعلامي لؤي الخطيب قال في تغريدة له: ”إيمان إرشيد طالبة أردنية أُطلقت عليها نار في جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، وبرضو علشان رفضت ترتبط بالقاتل.. ياريت حد يبعث الصورة للدكتور بتاع ”القُفة“، ويقول له إنها محجبة، والشعر مش مهفهف على الخدود، أههْ مطابقة للمواصفات إللي هو أقرها يعني.. إيه بقى؟“.

بدورها، قالت الصحفية عبير طهبوب: ”#إيمان_إرشيد قُتلت وهي محجبة كانت داخل الحرم الجامعي ترتقي بذاتها وتتعلم، ولم تكن في أحد المقاهي، وكانت تحلم بأن تكون ممرضة لمعالجة المرضى، ولم تكن تعلم أن بعض النفوس المريضة لا علاج لها“.

من جانبها، تساءلت الباحثة والأخصائية النفسية الدكتورة سلوى الوفائي في تغريدة لها عن الغيارى على الدين، قائلة: ”قالوا نيرة قُتلت لأنها غير محجبة! اليوم قُتلت الطالبة إيمان إرشيد في حرم جامعة العلوم التطبيقية في الأردن رميًا بالرصاص.. وهي محجبة … أين صوت الغيارى على الدين؟ ما ذنب إيمان؟ الله يرحم نيرة و إيمان وينتقم من المجرمين أشد انتقام“.

وقالت مغردة باسم ”نورا المطيري“ معلقة: ”قُتلت #نيرة_أشرف الله يرحمها، كانت الأصوات الشاذه تقول لو متحجبة ومحتشمة ما تعرض لها ذكر، ولا تجرأ على قتلها بنص الشارع! اليوم الضحية #إيمان_إرشيد محجبة، شو تبريركم يا متخلفين، يا عار البشرية، يا مُجرمين، يا قتلة.#أوقفوا_قتل_النساء“.

مغردة باسم ”لميس“ علقت، قائلة: ”وين الشيخ مبروك عطية ؟ والجاهلون الذين كانوا يعلقون على قضية نيرة أشرف بأن لبسها هو السبب، ولأنها غير محجبة! إيمان إرشيد التي قُتلت، اليوم، في الأردن محجبة ومُستَّرة على قولتكم! يلا شو رح تحكوا ؟! شو الحجة هذه المرة؟! #جامعة_العلوم_التطبيقية“.

وعلى غرار سابقاتها، قالت مغردة باسم ”سما“ متفاعلة مع الموضوع: ”البارحة نيرة، واليوم إيمان، مو مصدّق إللي قاعد يصير! أخبار العقل ما يستوعبها! ذبح، وطلقات نارية، ظهرًا، وبين الناس، هل أرواح البنات صارت رخيصة لهذه الدرجة؟! يلا وينكم؟ هذه محجبة ولبسها مستور يا متخلفين“.

يذكر أن الطالبة ”إيمان إرشيد“ قُتلت داخل جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية عمّان، بعدما أقدم أحد الأشخاص على فتح النار عليها ليصيبها بعيارات في رأسها ومختلف أنحاء جسدها، لتخر صريعة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمن العام في الأردن، أن الفاعل لاذَ بالفِرار من مسرح الجريمة، وأن الجهات المعنية باشرت فتح تحقيق لتحديد هويته، وإلقاء القبض عليه، وكشف ملابسات الحادثة.