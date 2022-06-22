السعودية.. حزن على مواقع التواصل بعد وفاة المضيف الجوي قصي العمودي

خيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد نبأ وفاة المضيف الجوي قصي العمودي في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وشارك سعوديون عبر هاشتاغ #قصي_العمودي، بالترحم على الشاب، الذي قضى بنوبة قلبية مفاجئة.

وتناقلوا، معلومات عن ملابسات الوفاة، إذ قالوا إن قريبا له يدعى ”رضا العمودي“، أكد أن ”قصي كان متجها إلى محافظة جدة، وقبل وفاته طلب من زوجته أن توقظه على صلاة الفجر، وعند اتصالها لإيقاظه لم يجب، وكررت الاتصال عليه لإيقاظه على صلاة الظهر، لكنه لم يجب كذلك“.

وأضاف أنه ”بعد عدم رده على الاتصالات، تم التواصل مع أصدقائه في لوس أنجلوس، الذي اتجهوا إلى مقر سكنه ليفاجأوا بوفاته، إذ تبين أنه توفي بسكتة قلبية خلال النوم“.

ولفت مغردون إلى أنه عثر على ”العمودي“ متوفى داخل غرفته في الفندق الخاص للملاحين في الخطوط السعودية.

وكتب ”زكريا كعكي“: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى المضيف لدى الخطوط الجوية السعودية الشاب قصي العمودي بلوس انجلوس بالفندق الخاص للملاحين الخطوط السعودية وجد متوفى داخل غرفته الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويثبته عند السؤال ويعوض شبابه الجنة ويلهم أهله وذويه وطفلته الصبر والسلوان عزاؤنا أنه توفي شهيدا“.

وأكد ”حسن الزهراني“ نبأ الوفاة، حيث كتب في تغريدته: ”وصلنا خبر وفاة الزميل #قصي_العمودي وهو يؤدي عمله كمضيف جوي في محطة لوس أنجلوس رحمة الله عليه دعواتكم له فقد يكون احدكم أقرب لله وأكثر إيماناً“.

وأضاف بعد نشره صوره تعود له وهو يقبل طفلته الرضيعة: ”وصلتني هذه الصوره للمرحوم بإذن الله #قصي_العمودي رحمة الله عليه وهو يقبل ابنته يارب تغفر له وترحمة والله يجمعه بها وبأهله في الفردوس الأعلى من الجنة ( وما تدري نفس باي ارض تموت ) صدق الله العظيم يارب تحسن خواتيمنا“.

بدوره، علق كابتن طيار ”علي الجاسر“ قائلا: ”لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، انتقل الى رحمة الله في مدينة لوس انجلوس بأمريكا الابن الزميل مضيف جوي/ قصي العمودي، وذلك اثناء فترة المبات بفندق الملاحين قبل رحلة مغادرتهم من لوس انجلوس إلى جدة . الله يعوض شبابه بالجنة ولا تنسوه من دعائكم في هذا اليوم الفضيل“.

وتمت الصلاة على قصي العمودي، يوم الإثنين، في مسجد الثنيان في جدة، حيث تم دفنه في مقبرة الرويس.