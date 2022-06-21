كويتي يثير جدلا بسبب تذكرة زيارة مريض في مصر

أثار مواطن كويتي جدلا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد تغريدة انتقد فيها دفعه رسوما قدرها 5 جنيهات لزيارة مريض في أحد المستشفيات المصرية.

وكتب المغرد ويدعى هاني المذكور: ”دفعت 5 جنيهات حتى أزور مريض.. هل سمعتم عن دولة تدفع رسوما للمستشفى حتى تزور مريضا ؟!“، مرفقا صورة لإيصال الدفع عليه أختام رسمية؛ ما يشير إلى أن المستشفى يتبع وزارة الصحة المصرية.

وسرعان ما نالت التغريدة سيلا من التعليقات والردود حول مضمونها، بعضها حاول شرح أن هذه الرسوم لتخفيف الزحام على مرافق المستشفيات وعدم الضغط على الأطباء والعاملين.

وقال مغرد باسم ”ميلان“: ”دولة شعبها فوق 200 مليون لو يخلون الزيارة بلاش مارح يشتغلون الدكاترة، مشكلة لما تغرد بحقد“.

وقالت مغردة باسم بنت سعود: ”يعادل 80 فلسًا كويتيًا. مبلغ ولا شي. بالكويت ما تقدر تشتري فيها علبة بيبسي. هي فعلا ما شفتها في بلد آخر. يمكن يبون يحدون من عدد الزوار فحطوا الرسوم“.

في المقابل، انتقد معلقون فكرة دفع رسوم للزيارة واعتبروا أنها معاملة غير لائقة مع مواطني الكويت، مطالبين بمعاملة الوافدين المصريين بالمثل.

وقال مغرد باسم ابوفيصل: ”لازم نعاملهم بالمثل يدخل أي مكان بفلوس“.

وكتب حسين بن عاقول: ”حجم صالات المستشفيات والمستوصف والمطار صغير، ما تستوعب عدد الوافدين، يجب تطبيق نفس هالرسوم عندنا“.

يذكر أن الكويت تعد مقصدا رئيسيا، كحال باقي دول الخليج، للعمالة المصرية، إذ يعمل بها آلاف المصريين في قطاعات متعددة.

وتفرض المستشفيات الحكومية في مصر رسوما على زيارة المرضى؛ في مسعى كما يبدو للحد من تكدس الزائرين في المستشفيات التي تخدم ملايين المواطنين بسبب رسومها القليلة مقارنة بالمنشآت الصحية الخاصة، في حين تسمح لمرافق أو اثنين من أقارب المريض بالدخول مجانًا.