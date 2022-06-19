السعودية.. فتاة تثير ردود فعل واسعة لتربيتها جملاً في منزلها

أثار تصرف غريب لفتاة اختارت تربية جمل صغير وهو ما يعرف بـ ”الحوار“ في منزلها، ردود فعل واسعة بين النشطاء في السعودية، لما أقدمت عليه هذه الفتاة التي دفعها حبها وتعلقها بالجمل لإدخاله منزل عائلتها بدلاً من تركه في بيئته الصحراوية التي تعتبر المكان الأنسب له.

ووثق نادي الإبل في السعودية عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“ مقطعاً للجمل الصغير وهو يتنقل في أرجاء المنزل وبين الغرف في مشهد نادر الحدوث.

فتاة تربّي "حوار" في منزلها، بعد أن أحبّته وتعلّقت فيه 🐪!

شاركونا رأيكم 👀 #نادي_الإبل pic.twitter.com/fMDeDz1tdq — نادي الإبل (@CamelClub) June 18, 2022

وعلَق النادي على الحادثة، مبيناً أن ”الفتاة أحبت هذا الجمل الصغير وتعلقت به واختارت أن تربيه في منزلها“.

وطالب النادي من المتابعين مشاركة آرائهم تجاه تصرف الفتاة ونقل هذا الجمل إلى منزلها، حيث قوبل هذا التصرف بردود فعل واسعة ومتباينة بين من أثنى عليها وأبدى إعجابه بتصرفها، وبين من انتقدها لإبعادها الجمل عن بيئته المناسبة.

وأثنى ناشط يدعى سالم بن حسن بن هملان على تربية الفتاة للجمل، قائلاً ”ممتازه هذا البنت وهي كذا خيرن من أن تربى كلب“.

وكتب الناشط فهيد بن مهدي أبو راس ”احبها الله مثل مااحبت هذا الحوار وامهاته“.

وقال آخر يدعى ”الذهبي“ ويعرف عن نفسه بأنه إعلامي ومهتم بالإبل ”شي طيب انا بناتنا وعيالنا يحبون الابل وتعلقون فيها وهي تاريخنا ابرك من تقليد الغرب واشوف تربيه في بيئة الطبيعيه“.

وفي المقابل، اعترض آخرون على تربية الجمل في المنزل، لافتين إلى أن ”هذا الحوار سيكبر ويحتاج إلى بيئة أوسع وأنسب له“.

وقال المستشار الإعلامي والقانوني جميل عبدالعزيز كتبي ”المفروض لو تحبه فعلا ما تبعده من أمه ، لأنها بهذا الفصل هي تعذب أمه وتجعله كالضائع“.

وكتبت الناشطة خلود المطيري ”حبها للابل جميل لكن الابل تحب الحرية و الحوار مكانه البر“.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في 2017، للإشراف على خططها بالاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.

وحافظ سكان البادية في المملكة، على علاقتهم بالجمال، في تقليد متوارث منذ القدم، وتمثل تربية ”الإبل“ رابطا بين الماضي والحاضر في نفوس السعوديين، وقد انضم عدد كبير لقائمة ملاكها مع تبني السعودية العديد من الخطط لتحويل عالم ”الإبل“ إلى وجهة للترفيه والاستثمار الذي يدعم الاقتصاد.