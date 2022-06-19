الكويت.. تفاعل شعبي مع حملة رسمية ضد شعارات ورموز "المثلية الجنسية"

شهدت حملة رقابية مكثفة، أعلنتها وزارة التجارة الكويتية، ضد الجمل والشعارات التي ترمز إلى ”المثلية الجنسية“ بما فيها العلم الخاص بفئة المثليين، تفاعلاً واسعاً من قبل النشطاء الذين رحبوا بالحملة التي دعت الوزارة للمشاركة فيها والإبلاغ عن أي مخالفات في أي مكان.

وأطلقت الوزارة حملتها تحت عنوان (شارك في الرقابة) بمنشور عبر حسابها في ”تويتر“، أرفقته بصورة واضحة لعلم المثليين الذي يضم 6 ألوان، خلاف ألوان الطيف التي تضم 7 ألوان.

وأوضحت الوزارة، أن ”العلم المخالف للآداب العامة هو علم المثليين الذي يضم 6 ألوان فقط، وطالبت بالإبلاغ عن العلم أو أي جمل أو شعارات تدعو أو توحي بمخالفة الآداب العامة“.

وسارع النشطاء بإرسال مجموعة من الصور المختلفة لألبسة وإكسسوارات ومنتجات وأبنية تحتوي على ألوان مختلفة، يعتقد البعض أنها ”ترمز إلى علم المثليين أو تروِج لهم“.

وحرصت الوزارة على الرد على بعض تلك الصور والتي أشارت بأن بعضها غير مخالف، حيث إنها حددت الألوان المخالفة المشابهة لعلم المثليين فقط وهي 6 ألوان، فيما طالبت بتزويدها بعنوان بيع منتجات أخرى تحمل ألواناً مشابهة لألوان العلم.

https://twitter.com/mr3jmi/status/1538465394645782530?s=20&t=YK3Je_kzwKW83BFR_1gEJw

مشط يُباع بأغلب #الجمعيات_التعاونية

نفس درجات وعدد الوان علم #الشاذين

الذي ارفقتموه

.

هل من ضمن الحملة المباركة ؟#شارك_في_الرقابة pic.twitter.com/zFhBT7D2A2 — الجمعية & المستهلك NEWS (@q8_coop) June 19, 2022

وأثنى النشطاء على هذه الحملة، وطالبوا الوزارة بمتابعة محال الإكسسوارات وألعاب الأطفال، كما أشار البعض إلى أن ”المخالفة يجب عدم حصرها بعدد الألوان وإنما مخالفة كل ما هو قريب من هذه الألوان وإن كان يزيد أو ينقص عن عدد ألوان علم المثليين“.

التزامكم بعددالألوان يعطيهم المخرج الرسمي للالتفاف عل خير قراركم، لأن تعديل عدد الألوان من أيسر الأمور وأسهلها.. وهكذا وصلوا لهدفهم من زرع وغرس شكل شعار الشواذ في عقول الناس وخاصة الأطفال و (المراهقين) دون النظر إلى العدد بالضبط! نرجو مراجعة هذا القرار الخاطئ.#شارك_في_الرقابه — أبو محمد الحربي (@aalharbi_22) June 19, 2022

وتعتبر قضية المثلية الجنسية من القضايا المثيرة للجدل في الكويت، والتي يناقشها النشطاء بين الحين والآخر وسط ردود فعل متباينة تجاه التعامل الرسمي والشعبي مع هذه القضية.

وتأتي حملة وزارة التجارة عقب أسابيع من نشر السفارة الأمريكية في الكويت تغريدة في حسابها على ”تويتر“ هنأت فيها المثليين بمناسبة ”شهر الفخر“ الذي يصادف شهر حزيران/ يونيو من كل عام، وهو شهر مخصص للاحتفال بذوي الميول الجنسية المغايرة في كثير من دول العالم.

واستفزت هذه التغريدة التي أشارت إلى حق المثليين في العيش بكرامة واحترام دون خوف، كثير من نواب وحقوقيي ونشطاء الكويت الذين طالبوا سلطات بلادهم بالتحرك رسميا تجاه السفارة، إثر هذه التغريدة التي اعتبرها كثيرون أنها ”تحدٍّ واعتداء على دين وقيم وتقاليد الدولة“.

وعلى إثر المطالبات الكويتية بالتحرك رسمياً، استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هولتسنايدر، وسلمته مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشره، وتشدد على ضرورة ”الالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961“.

وسبق أن شنت وزارة التجارة حملة ضد شعارات ترمز إلى المثلية، وخالفت محال لبيعها منتجات تحمل ألواناً قريبة من ألوان علم المثليين، ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خالفت الوزارة محال مختصة ببيع ألعاب الأطفال، بحجة بيعها ألعاباً تحمل ألواناً مشابهة لألوان علم ”المثلية الجنسية“.

وتداولت الحسابات الإخبارية المحلية آنذاك الإجراء الوزاري مرفقاً بصور من لعبة بوب إت ”pop it“ الشهيرة التي قيل بأنها هي المقصودة ”لحملها ألواناً مشابهة لألوان علم المثليين“.

وكان بعض المثليين في الكويت قد تقدموا في العام 2007، بطلب لإشهار جمعية باسم ”جمعية الحرية“، إلا أنهم لم يحصلوا على الموافقة.

ويسعى نواب كويتيون لتشديد العقوبات على المتشبهين بالجنس الآخر ومن يتم وصفهم بـ“الشاذين جنسيا“، حيث تقدم النائب أسامة المناور، العام الماضي، باقتراح قانون نص على تجريم المجاهرة والترويج للشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت تحت طائلة العقوبة القانونية.

ونص الاقتراح الذي تقدم به المناور، على أن المقصود بـ“الشذوذ الجنسي“ هو العلاقة الجنسية بين طرفين من جنس واحد (مثليين)، والمتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس.