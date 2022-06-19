سحر خادمة منزل يفتك بأسرة سعودية

كشف مواطن سعودي عن تعرض أفراد أسرته لأعمال السحر من قبل خادمة إندونيسية كانت تعمل بمنزله منذ عامين.

وفي التفاصيل، ذكر موقع ”مزمز“ المحلي، أن المواطن السعودي أعاد الخادمة إلى شركة تأجير العمالة في العاصمة الرياض بعد أن تعرض جميع أفراد الأسرة لأعمال السحر من قبل الخادمة طول فترة عملها بمنزلهم.

ونقل الموقع السعودي عن المواطن السعودي قوله، إن جميع أفراد الأسرة شعروا بالمرض بعد مغادرة الخادمة لمنزلهم بيوم واحد.

وأوضح المواطن السعودي، أن أسرته اكتشفت مجموعة من الأكياس الفارغة بعد تفتيش حقائب الخادمة، حيث عثروا على 17 عملا من أعمال السحر بالإضافة إلى العثور على أكثر من 30 كيسا يحتوي كل واحد منها على شعرة.

وبحسب المواطن الذي أعاد الخادمة إلى الشركة التي استقدمتها، فقد أبدى موظفو الشركة دهشتهم وتفاجأوا بقصة الخادمة.

وقال: ”موظفو الشركة كانوا مستغربين من مستوى الرفاهية التي كانت تعيش فيه الخادمة لدينا فقد تم تخصيص غرفة لها ويتم التعامل معها بطريقة حسنة“.

وكشف المواطن السعودي عن إصابة 3 من بناته بألم في البطن.

وقال إنه أحضر وعاظا إلى منزله من أجل الرقية الشرعية من أعمال السحر التي تعرضوا لها بعد أن عثروا عليها أسفل سرير في منزلهم.

وحذر المواطن السعودي الأسر والعوائل من العاملات، داعيا إلى تفتيش العاملة قبل مغادرتها للمنزل الذي تعمل فيه.