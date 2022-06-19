الداعية أحمد التوم: لا مشكلة في حديث الشاب والفتاة بمكان عام قبل الخطبة

رأى عضو الجمعية الفقهية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الداعية أحمد التوم، أنه لا توجد مشكلة في حديث الشاب والفتاة في مكان عام قبل الخطبة.

وقال التوم خلال استضافته عبر برنامج ”يا هلا“ الذي يعرض على قناة ”روتانا خليجية“، معلقا على موضوع التعارف قبل الزواج، إن ”الشاب الواعي والفتاة الواعية، لا يوجد مشكله إن تكلما في مكان عام“.

وأضاف ”لا يمكن تجريد البشر من بشريتهم بسبب مفهوم مغلوط فهمه الناس وبدأوا بتطبيقه“.

وتابع أن ”المشكلة ليست في الدين المشكلة في الفهم الخاطئ الذي تم تلقينه للناس، ففهموا خطأ“.

أحمد التوم (عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام): لا مشكلة في حديث الشاب والفتاة في مكان عام قبل الخطبة… وجمال المعيقل يعلُق: "أعرف واحد راح يخطب وطلب من أبوها انه يشوفها قاله حب كوعك"!!@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Zd4TVI9R4e — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 17, 2022

كما تحدث التوم عن موضوع الحب، قائلا إنه بسبب تصرفات الناس السيئة في الحب، اعتقدنا أن الحب كله سيئ“.

وتفاعل العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريح التوم، وسط انتقادات لتصريحه.

وكتب أحد الناشطين عبر تويتر ”المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها النظرة الشرعية وليس الحديث معها في مكان عام“.

وكتب آخر ”اتقوا الله هذا دين فلا تصدّروا للناس أشخاصا عاديين وتوهموا الناس بأنهم أعضاء جمعيات شرعية وهي عضوية بـ200 ريال“، بحسب قوله.

في المقابل، علق ناشط ثالث فيما يبدو أنه يتفق مع حديث الداعية التوم، إذ قال: ”مجتمعنا فيه تشوهات فكرية، وأتمنى أن يأتي يوم وتختفي فيه هذه التشوهات“.