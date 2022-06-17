ملفي الخنجر.. سعودي يتولى عملية ولادة طارئة داخل الطائرة

نجح طبيب سعودي في توليد سيدة فلبينية كانت على متن طائرة تابعة لسلطنة بروناي بعد ساعات من إقلاعها من دبي إلى أستراليا، بحسب ما ذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية.

ونقلت الصحيفة، عن الطبيب ملفي الخنجر قوله، إنه ”تمكّن من إجراء عملية لتوليد امرأة حامل بمساعدة طاقم طائرة رويال بروناي إيرلاينز“.

طبيب سعودي يُنقذ حياة أم فيلبينية وطفلها بيتطوعة لإجراء عملية ولادة داخل طائرة pic.twitter.com/fSlbLiSSKS — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 17, 2022

ونشرت صحيفة ”بروناي بوليتين“ خبر وضع سيدة مولودها في الشهر السابع من عمر الحمل، اليوم الخميس، على متن الرحلة رقم ”B1008″، التي كانت تقل 170 راكبًا.

وتداول ناشطون عبر موقع ”تويتر“ صور الطبيب السعودي، مع طاقم الطائرة والسيدة بعد ولادتها.

المبتعث بأستراليا "ملفي الخنجر" من أبناء #القريات ، يتمكّن من توليد إمرأة فلبينية على متن طائرة خطوط (رويال بروناي ) أقلعت من #دبي وعلى متنها 170 راكباً pic.twitter.com/mVuuSNI80w — َسلطان الحارثي (@sultanharthi501) June 17, 2022

كما تداولوا مقطع فيديو، يظهر الطبيب والمولود.