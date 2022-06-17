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ملفي الخنجر.. سعودي يتولى عملية ولادة طارئة داخل الطائرة
تاريخ النشر: 17 يونيو 2022 18:28 GMT
تاريخ التحديث: 17 يونيو 2022 18:32 GMT

ملفي الخنجر.. سعودي يتولى عملية ولادة طارئة داخل الطائرة

نجح طبيب سعودي في توليد سيدة فلبينية كانت على متن طائرة تابعة لسلطنة بروناي بعد ساعات من إقلاعها من دبي إلى أستراليا، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية. ونقلت

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المصدر: إرم نيوز

نجح طبيب سعودي في توليد سيدة فلبينية كانت على متن طائرة تابعة لسلطنة بروناي بعد ساعات من إقلاعها من دبي إلى أستراليا، بحسب ما ذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية.

ونقلت الصحيفة، عن الطبيب ملفي الخنجر قوله، إنه ”تمكّن من إجراء عملية لتوليد امرأة حامل بمساعدة طاقم طائرة رويال بروناي إيرلاينز“.

 

ونشرت صحيفة ”بروناي بوليتين“ خبر وضع سيدة مولودها في الشهر السابع من عمر الحمل، اليوم الخميس، على متن الرحلة رقم ”B1008″، التي كانت تقل 170 راكبًا.

وتداول ناشطون عبر موقع ”تويتر“ صور الطبيب السعودي، مع طاقم الطائرة والسيدة بعد ولادتها.

كما تداولوا مقطع فيديو، يظهر الطبيب والمولود.

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