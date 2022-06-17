منها لقاح كورونا.. السعودية تعلن عن 4 شروط صحية لحجاج الداخل

قالت وزارة الصحة السعودية إن على الحجاج من داخل المملكة الالتزام بأربعة اشتراطات صحية على الأقل، إذا رغبوا في أداء المناسك هذا العام.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد اشُترطت لتوافر المعايير الصحية في حجاج الداخل ”ضرورة استكمال التحصين بلقاح ”كورونا“، بالإضافة إلى الجرعة التنشيطية الأولى حال استحقاقها“.

كما اشترط ”الحصول على لقاح الحمى الشوكية خلال السنوات الخمس الماضية، وتقديم ما يثبت ذلك، والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية“.

وأضافت الوزارة أنه ”في حال وجود أعراض قبل بداية موسم الحج، فعلى الحاج إجراء فحص كورونا (كوفيد-19)، واتباع التعليمات الخاصة بالمشتبه بإصابتهم“.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، يوم الإثنين الماضي، انتهاء مدة التسجيل الخاص بالحجاج من داخل المملكة لحج هذا العام، وأتاحت كذلك خدمة الحجز والتسجيل من داخل المملكة إلكترونيّا من خلال موقعها الرسمي أو تطبيق ”اعتمرنا“؛ وذلك للراغبين في تأدية الشعيرة للعام الحالي.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 297,444 طلبًا ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة لموسم الحج للعام الجاري، منها 62% لفئة الذكور و38% للإناث.

من جهته، قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على هامش مشاركته في أعمال القرعة الإلكترونية وإعلان المؤهلين من الحجاج، إن ”النظام الإلكتروني يحدد في عملية الاختيار عدة شروط، أبرزها: ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاماً، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق ”توكلنا““.

يذكر أن المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ حذر المواطنين السعوديين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 2022 عبر موقع وزارة الحج والعمرة، وتطبيق ”اعتمرنا“، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأكد العميد الشويرخ أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج.

ولفت إلى أنه ”سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها“.

وشدد على ضرورة التقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق ”اعتمرنا“.

وبين أنها ”الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلالها استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها“.