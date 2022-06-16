عيسى الغيث يجيب على سؤال عن ثروته (فيديو)

كان القاضي وعضو مجلس الشورى السعودي سابقا، عيسى الغيث يتحدث على الدوام عن ضرورة محاربة الفساد والقضاء على المفسدين.

وفي مقابلة إعلامية له على قناة روتانا شدد الغيث على أنه لا يملك منزلا ويعيش في منزل مستأجر.

وأوضح أسئلة الإعلامي علي العلياني: ”أنا شخصيا كمنحة عادية؟.. أي نعم أخذت منحة ..من ضمن المواطنين منحة عادية في تبوك صغيرة ..أنا لا أملك بيت ترى على فكرة .بس ما ودي أقول هذا الكلام بس انت أحرجتني يمكن أقول هذا الكلام أنا اسكن في بيت مستأجر ولست ثريا“.

وشدد الغيث على أنه: ”يجب ألا نشكك في أحد ولكن كل واحد وظروفه ولايجوز أن نقول لكل ثري أنه فاسد ربما يكون الإنسان يعمل وله خير ما عندنا إشكالية فيه …يجب ألا نسيئ الظن بأحد الموطنين إلا بدليل“.

وأكد الغيث على أنه متحرج من التحدث عن فساد بعض القضاة والموظفين لأنهم زملاء وأيضا سلطة قضائية لها حصانتها من الصعوبة إنك تتلكم عنها“.

وتكتسب مثل هذه التصريحات السابقة أهميتها من كونها تأتي وسط حديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن سجن عيسى الغيث بعدما أدانته محكمة بالرشوة وقضت بحبسه.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) كشفت عن صدور حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ وعضو مجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر وغرامة قدرها نصف مليون ريال.

ويُعتقد أن الحكم يتعلق بقضية باشرتها الهيئة في العام 2020، وتمت بالتعاون مع وزارة العدل، إذ تم إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالية (169.233.000 متر مربع) بإحدى المحافظات تم إصدارها بطريقة غير نظامية وإيقاف القاضي مع مسؤولين آخرين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.

ويقول مدونون تداولوا اسم عيسى الغيث وهو كاتب سابق في إحدى الصحف المحلية، إنه المقصود ببيان ”نزاهة“ الأخير.