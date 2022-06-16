السعودية.. مبادرة طريق مكة تنهي إجراءات الحجاج في 5 دقائق

قال وزير الشؤون الإسلامية في السعودية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن ”مبادرة (طريق مكة) ساهمت في تسهيل إجراءات الحجاج في المطار في مدة لا تتجاوز 5 دقائق“، على حد وصفه.

وأضاف آل الشيخ، الذي يشغل كذلك منصب ”رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة“، أنه ”وقف على إجراءات خروج الحجاج منذ وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة حتى صعودهم الحافلات، إذ لم يستلزم ذلك سوى مدة لا تتجاوز 5 دقائق من الوقت“.

وأكد أن ”هذا التسهيل في الإجراءات جاء بعد تطبيق مبادرة (طريق مكة) التي ساهمت إلى حد كبير في تقليص وقت الحجاج في المطار“.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعادت العمل عبر مبادرة ”طريق مكة“ قبل نحو أسبوعين، وهي مبادرة تتيح للحجاج من خمس دول الاستفادة من تسهيلات كثيرة والوصول بشكل مبكر مقارنة بحجاج باقي الدول.

وبموجب المبادرة، يتم إنهاء إجراءات الحاج في مطار بلاده ليغادر المطار السعودي مباشرةً نحو الحافلة التي ستقله إلى مكان إقامته، بينما يتكفل موظفون بإيصال أمتعته له.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق المبادرة مجدداً مع عودة المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج من خارج البلاد بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا التي دفعت الرياض لقصر أداء الفريضة على عدد محدود جداً من الداخل فقط.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مبادرة ”طريق مكة“ تشمل في موسم الحج المقبل، دولا هي باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش، حيث سيستفيد الحجاج القادمون من تلك الدول من تسهيلات عديدة.

وأوضحت أن مبادرة ”طريق مكة“ تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

كما تتضمن تسهيلات المبادرة السعودية تلك، ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصول الحجاج ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.