السعودية.. "سواتر الحماية" ترد على حارس أمن اشتكى عدم تسلم رواتبه

ردت شركة ”سواتر الحماية“ في المملكة العربية السعودية على مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لحارس أمن اشتكى عدم تسلم رواتبه من الشركة؛ متسببًا بجدل واسع.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل، أن ”حارس الأمن المعني، لم يعمل لدى الشركة سوى 16 يوما فقط، حيث تم فصله بعد تهجمه على المدير المباشر له، إضافة إلى بعض المخالفات الأخرى“.

وأكدت في بيانها أن ”حارس الأمن استلم راتبه كاملا عن فترة عمله خلال المدة المذكورة، ولدى المؤسسة ما يثبت ذلك“.

وأضافت أن ”الحارس المعني لم يتوجه إلى الجهات المختصة حسب النظام المتبع في القطاع الخاص والمحاكم العمالية بشأن ما ادعاه“.

وشددت على أنها ”تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المقطع المتداول“.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، أعلن متابعة فريق الرقابة الميدانية بالوزارة، لمقطع حارس الأمن بعد شكواه.

وقال آل حماد أن ”فريق الرقابة الميدانية باشر الحالة، للتحقق من صحة المعلومات ومتابعة الحيثيات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية لأي مخالفات تثبت لهم“.

وكان حارس الأمن المعني قد خرج في مقطع فيديو متداول، قال فيه: ”أفوض أمري لله يا شركة، للي ما تخافون الله، وش أقول وش أخلي، أبغى حق من حقوقي، أبغى فلوس، قاعدين يدخلون ملايين بالهبل، توخروا علي عشان ميتين وتلاثمية ريال، أبغى حقي، يا ناس الحقوني، يقلولي اصبر، والناس يقلولي هذا اختبار من الله، الله خلقني يعذبني، أبغى حقي“.

وتسبب المقطع بإعادة فتح النار على القطاع الخاص من قبل مواطنين في المملكة، كما أعاد انتقاد عدم تحرك الجهات المعنية تجاه الشكاوى إلا عند انتشارها على مواقع التواصل، وفق تعبيرهم.

وانتقد مغرد عبر موقع ”تويتر“، بالقول: ”يعني تبي حقك اطلع وصيح في مواقع التواصل الاجتماعي علشان ننظر في وضعك غير كذا انسى، أنا متأكد وأجزم مليون في المية لو الشخص راح لهم واشتكى ما عبروه ولا نظروا في شكواه“.

وعلقت حصة: ”ليه ما فيه مكان يرجع له موظف القطاع الخاص ويرفع شكواه وينظر إليه .. بلد ماشي على المقاطع واللي ما ارتفع مقطعه ضايع“.