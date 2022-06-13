بأطراف مبتورة.. أطفال الشمال السوري يفتقدون الرعاية اللازمة

يتعالى صوت ضحكاتهم، التي تخفي وراءها مرارة حرب خلّفت طفولة ضائعة وحقوقاً مغتصبة، وانشغلوا بمراقبة أقدام أقرانهم التي تجري وراء الكرة بعيون حائرة لم تفهم إلى الآن بأي ذنب أقعدهم القتال باكراً بأطراف مبتورة.

محمد ناصر، طفل في العاشرة من عمره، نازح من مدينة الرقة، يعيش مع عائلته في مخيم نوروز بديريك، شمال شرق سوريا.

”مشاغب تتذمر منه أمه وجيرانه لكثرة حركته وجريه في الحارة أصبح اليوم يحلم بالمشي والوقوف على أطرافه ”، هذا ما قالته والدة الطفل الأربعينية، التي سبقت دموعها حروفها عندما استذكرت اليوم، الذي بُتِرَت فيه قدما طفلها أمام عينيها؛ أثناء انفجار لغم أرضي قرب بيتها أثناء لعب الطفل: ”حملته ومضيت راكضة أصابته بليغة وكان ينزف“.

وأضافت الأم لـ“إرم نيوز“: ”لم نكن نتوقع أن يفقد أطرافه في تلك العملية رغم بشاعة تلك الحادثة، فوجوده بالحياة بلا أطراف أفضل من موته آنذاك“، وفقاً لتعبيرها، حيث تواسي الأم نفسها متسائلة: ”ما ذنبه أن يكمل حياته بلا أطراف هكذا؟“.

ومن جهته، قال مصطفى طه، (45 عامًا)، وهو نازح من مدينة رأس العين (سري كانيه)، ويبدو حاله أهون من أم الطفل محمد، لكونه نجح في تركيب طرف صناعي لطفله بكلفة باهظة.

ويذكر والد الطفل، الذي يمشي مبتسما مع أبناء المخيم فرحاً بطرفه الجديد ومتذمراً من الوضع المعيشي السيئ والطبابة غير المتوفرة وانعدام الرعاية الصحية والنفسية: ”إذا نحن الكبار تعبنا وأرهقتنا الحرب فما بالكم بأطفالٍ فقدوا أعضاءً؟“.

وتوجد 3200 حالة بترٍ للأعضاء في مدينة الرقة الواقعة شرق حوض الفرات، حسب جمعية ”صُناع الأمل الخيرية“، التي رصدت الحالات المتضررة بين الأطفال إزاء 12 عاما من الحرب، فمخلفات تنظيم داعش لا تزال موجودة في أرض مزروعة بالألغام وتحصد أطرافاً وتُرهق أرواحاً.

وفي عيادة الطبيب سمير العلي، أخصائي عظام وتركيب أطراف صناعية وتصحيح الأعضاء المبتورة، في مدينة القامشلي، أعرب الطبيب عن أسفه جراء ما يحدث بحق الطفولة، بالقول: ”الأعداد في تزايد مع ازدياد الممارسات التوسعية، ولابد من حصانة دولية لحقوق الأطفال والمدنيين العُزل“، وفقاً لتعبيره.

وأردف الطبيب لـ“إرم نيوز“: ”نناشد المنظمات الإنسانية لإيجاد حلول للأطفال المتضررين وفتح دور للرعاية النفسية والطبية وتركيب الأطراف والتكفل بتركيبها وتصحيحها قبل البدء بالعملية“.