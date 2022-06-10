مطعم أمريكي يشجع الزوار على "لعق" أحد جدرانه المصنوع من الملح

حظي مطعم في الولايات المتحدة الأمريكية بشهرة كبيرة لتقديمه خدمة فريدة من نوعها، حيث يشجع العاملون في المطعم من خلالها زواره على لعق أحد جدران المطعم المصنوعة من ملح جبال الهيمالايا، مؤكداً أنه صحي جدا.

وأثارت هذه الخدمة الغريبة التي يقدمها مطعم ”ذا ميشن“، الشهير في البلدة القديمة لمدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية، جدلاً واسعاً واهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية، خاصة أن طاقم الموظفين والإدارة في المطعم يعرفون كل شيء عن ذلك، وهم من يشجعون الناس على لعق جدارهم الشهير المصنوع من ملح الهيمالايا الوردي اللون.

وبحسب قناة WLBT3 الأمريكية، فقد كان رئيس الطهاة في مطعم ”ذا ميشن“ صاحب فكرة إنشاء الجدار، وهو الذي جلب الصخور الملحية من جبال الهيمالايا إلى المطعم، وذلك قبل 17 عاماً.

وكانت الفكرة الأصلية في تلك الفترة لبناء الجدار الملحي تهدف إلى إضفاء المزيد من الأجواء المميزة للمكان، وكذلك منح زبائن المطعم طريقة جديدة للاستمتاع بتناول مشروب التكيلا المكسيكي، مع لعق الحائط.

ولكن تبدلت هذه الفكرة بمرور السنين، حيث بدأ زوار المطعم بلعقه سواء كانوا يشربون التكيلا أم لا.

واشتهر مطعم ”ذا ميشن“ منذ سنوات طويلة بأطباقه وجدار الملح الوردي المبني حول مساحة مطبخه.

ولطالما أحدث جداره الملحي جدالاً، حيث تتباين الآراء حول هذه الخدمة.

ويصف الكثيرون من زوار المطعم ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الجدار بالمثير للاشمئزاز وغير صحي.

وقال أحد زوار المطعم في تعليقه على هذه الخدمة إن ”أحد آخر الأشياء التي يمكن أن تتوقعها أن ترى أشخاصًا يقومون بها في هذا المطعم، بلعق جدار عام من الملح ناهيك عن أنه مقزز“.

بينما يؤكد المطعم أن الجدار ذاتي التنظيف والخدمة صحية جداً.

ووفقًا لتصريحات مطعم ”ذا ميشن“، فإن ملح الهيمالايا له خصائص ذاتية التنظيف، لذلك فهو يشكل خطراً ضئيلاً في التسبب بالإصابة بمرض.

وتابع المطعم في حديثه لوسائل إعلامية أنه ”إذا لم يكن ذلك مطمئنًا بدرجة كافية، يقوم طاقم المطعم أيضًا بتنظيف الحائط بشكل منتظم، فإذا كنت تريد تذوق قطعة من ملح الهيمالايا، وأنت في منطقة سكوتسديل، فأنت تعلم إلى أين تذهب“.