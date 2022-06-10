الكويت.. دعوى قضائية تفتح جدل "تزويج" المرأة نفسها دون ولي

أثارت دعوى رفعتها فتاة من جنسية عربية في دولة الكويت ضد والدها وشقيقها بغية الحكم لها بتزويج نفسها دون مصادقة وليها، جدلا واسعا في البلاد، معيدة إلى الواجهة دعوات تؤيد ذلك.

وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت، أمس الخميس، في دفع دستوري محال من محكمة الأسرة يطعن بمواد من قانون الأحوال الشخصية والتي قيل إنها تتضمن ”إقصاء المرأة وإن بلغت الخامسة والعشرين من العمر عن مباشرة عقد الزواج بنفسها ولزوم رضا وليها لسماع دعوى المصادقة على الزوجية“.

وأعادت دعوى الفتاة، مطالبات سابقة سبق وأن أثيرت في الدولة الخليجية تطالب بحق المرأة تزويج نفسها دون ولي؛ ما فتح الباب واسعا أمام جدل بين مؤيد ومستنكر لما يراه آخرون أنه أصل من أصول العقيدة الإسلامية.

ونشط عبر موقع التواصل ”تويتر“ هاشتاغ #تزويج_المراه_نفسها_حق مجددا، وذلك تزامنا مع رفع المقيمة للدعوى لمطالبتها بتزويج نفسها، إذ علقت مغردة باسم ”رمادا“ على قضية الفتاة: ”كان موقفًا صغيرا لكنه وضح كل شيء“.

وشددت فتاة تحمل اسم ”سالي“ على أن هذا حق أصيل للمرأة: ”النساء مقتنعين بحقوقهم تمامًا. بس (يضطرون) ينزلون كل فترة تاق يشرحون للذكور الملتصقين بثقافات العصور الوسطى!! وبكل مرة تتنازل المرأة لمستواهم وتشرحلهم الف باء حقوقها. وبكل مرة يخذلونها بعقلياتهم القديمة جدًا“.

فيما اعتبرت ”أمنيات“ أن الوصاية فرض إلا أن لها شروطا: ”لا مو لهالدرجة لكن المفروض محد يعترض أبدا إذا وافقت ع اللي خطبها لأنها هي اللي بتعيش معاه مو أهلها المشكلة في ناس ما عندهم نظرة شرعية ماشين ع نظام اكشط واربح“.

وأيدتها ”منال“: ”من شروط النكاح .. ولي الأمر .. والإيجاب والقبول .. بعض الأهل يركز على الأولى ويهمل الثانية يشرفون على زواج ابنتهم وبنفس الوقت يجبرونها على الزواج .. وهنا عقد الزواج باطل“.

من جهته، اعتبر مغرد يدعى ”جاسم السعدي“ أن هذه المطالبات ترويج لفكر الغرب: ”وش عاد باقي .. اخرجوا عن الملة الإسلامية وخلاص .. اعلنوها ولا تتغطون تحت اسم الإسلام وأنتم تريدون تعملون عمايل الغرب“.

وأضاف السعدي: ”افهموا الانفتاح إيش معناته .. نفتح لكم العمل بكل المجالات والدراسة بجميع التخصصات مثل الرجل ولكن تحت ضوابط الشريعة الإسلامية“.

بدورها، استنكرت مغردة تكتب تحت اسم ”س“ الزواج بالولاية: ”ماني متخيلة إن ولدي يكون ولي أمري واطلب منه يوافق على زواجي ليش أنا مو بالغة وعاقلة علشان أزوج نفسي بدون ولي ولااا يكون ولي أمري أخو وأصغر مني ولا هو داري عن حالي“.

يذكر أن المحكمة الدستورية أجلت النظر في طعن الفتاة، إلى 15 حزيران/يونيو الجاري؛ لاستكمال المرافعة.