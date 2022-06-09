"ميزان للأغذية" تتراجع عن زيادة أسعارها في السعودية

أصدرت شركة ميزان للأغذية العائدة في ملكيتها للكويت، بيانا توضيحيا بشأن ما أثير من جدل بعد تصريحات لمديرها المالي نبيل بن عياد، الشهر الماضي، عن رفع أسعار منتجاتها في المملكة العربية السعودية بنسبة 30% مقارنة بالكويت.

وأكدت الشركة في بيانها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستخفض أسعارها للمستهلكين في السعودية، حرصا منها على رضاهم.

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إعلان: تؤكد شركة ميزان للأغذية على حرصها واهتمامها برضى المستهلكين في المملكة العربية السعودية pic.twitter.com/wGWW9XKd2t — Mezzan Holding Co. (@MezzanHoldingCo) June 8, 2022

وأوضحت، بشأن تصريحات مديرها المالي، أن ”ما صرح به في مقابلة تلفزيونية عن زيادة أسعار منتجاتها في المملكة بنسبة تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع التكلفة، غير دقيق ولا يعكس توجهات الإدارة للسوق السعودي“.

وتابعت الشركة أنها رصدت جميع ردود الأفعال نتيجة التصريحات، مشددة على اهتمامها بكل ما يطرح من المستهلك للتطوير والتحسين، على حد قولها.

وشددت ”ميزان للأغذية“ أنها ”ستعيد أسعار منتجاتها وسلعها في السوق السعودي إلى ما كانت عليه سابقا، وتلغي أي زيادات سعرية على المنتجات، وذلك رغم ارتفاع أسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد والذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بتكاليف المنتجات الغذائية عالميا“.

وكان المدير المالي للشركة نبيل بن عياد خرج في مداخلة تلفزيونية على قناة ”العربية“ قبل نحو شهر، ليرد على مسألة عدم قدرتهم على رفع أسعار منتجاتهم في السوق الكويتية، إذ أكد أن ”هناك ثباتا في الأسعار في الكويت، وذلك حسب قوانين الكويت الحالية، وليس هناك إمكانية لزيادة الأسعار“.

وأضاف أنه ”بالنسبة للسوق السعودي تمكنوا من زيادة الأسعار بفارق يصل إلى 30% مقارنة بالكويت“.

وأثارت تصريحات المدير المالي غضبا بين سعوديين واستنكارا، حيث شددوا على ضرورة مقاطعة الشركة، وعلق مغرد باسم ”بدران“: ”شركة ميزان القابضه وهذه منتجاتها وربي لو فينا خير وغيرة على الوطن لنعمل ضدها مقاطعه ليتأدبوا مع الشعب السعودي، تكفون شدوا حيلكم وقاطعوهم“.

وشدد ”حمد“: ”مازلنا مستمرين بالمقاطعة حتى وإن نزلوا الأسعار، لازم ياخذون درسا قاسيا من الشعب“.

وهاجمت ”وردة الحجازية“ تصريحات المدير المالي في وقت سابق ”جميع منتجات هذه الشركة موجودة في كل بيت سعودي، ويقول ممثلها إنهم لم يستطيعوا رفعها في الكويت وتم رفعها في السوق السعودي بنسبة 30%، أين وزارة التجارة مما يحدث من استفزاز، وإرهاق لجيب المواطن، وتركة لجشع التجار؟، ألا يكفي توظيف حثالات الشعوب وقطع رزق السعودي“.

وكان نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ المحلية عبدالله البرقاوي أشاد بدوره بحملة الضغط السعودية على الشركة، والتي اعتبر أنها السبب في تراجع الشركة عن قرارها في رفع الأسعار في المملكة.