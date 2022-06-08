سياسي عراقي يثير غضباً واسعاً لمطالبته تحويل جامع أثري في الموصل إلى متحف

أثار السياسي العراقي جوزيف صليوا غضباً واسعاً في محافظة نينوى؛ إثر مطالبته بتحويل جامع النبي يونس إلى متحف، بداعي وجود آثار آشورية ومسيحية تحت المسجد.

وطالب صليوا، وهو نائب سابق عن المكوّن المسيحي، بتحويل الجامع الأثري إلى متحف، لوجود آثار آشورية، وكنيس يهود، وكنيسة للمسيحيين، كما اتهم سكان الموصل بدعم تنظيم داعش.

وجامع النبي يونس هو من مساجد العراق التاريخية الأثرية، يقع على السفح الغربي من تل التوبة، أو تل النبي يونس في الموصل، وقد قام تنظيم داعش بهدم وتفجير الجامع ضمن حملة شنها لتهديم كل المساجد التي تتضمن أضرحة.

وطالب موصليون ومواطنون بمحاسبة السياسي جوزيف صليوا على دعوته، في حين رفع نواب من المحافظة دعوى قضائية ضده.

وقالت النائبة في البرلمان العراقي بسمة بسيم إنها رفعت دعوى قضائية ضد النائب السابق جوزيف صليوا، على خلفية ”الإساءة الواردة في تعليقه بحق الإسلام والمسلمين وأهالي الموصل بصورة خاصة“.

وأضافت بسيم في تصريح صحفي أن ”صليوا لا يمثل إخواننا المسيحيين إنما يمثل نفسه فقط بهذه الإساءة“.

من جهته، قال محافظ نينوى نجم الجبوري: إن ما صرح به أحد السياسيين والذي يستهدف إحداث شرخ بين أبناء الموصل وإطلاقه الاتهامات جزافا بحقهم، ووصفهم بالإرهاب والتعميم، تصريحات غير مسؤولة، ولها انعكاسات سلبية على جهود دعم الاستقرار وطي صفحة الإرهاب الداعشي المتطرف والمتشدد“.

وأضاف الجبوري في بيان أن“الموصل مهد الحضارة، ومنارة العلم، وأرض السلام عاش فيها أبناؤها بكل مكوناتها منذ الأزل بكل معاني المحبة والأخوة والنسيج المجتمعي، وخرجت من هذه المدينة قامات تاريخية في المجالات كافة، ووقف أهاليها بجميع انتماءاتهم الدينية والقومية بوجه كل من ناصبها العداء“.

كما أعلن النائب في البرلمان شيرودان دوبرداني رفع دعوى قضائية كذلك لمحاسبة صليوا على تلك الدعوة.

وتعرض هذا الجامع إلى أضرار كبيرة، حيث أقدم عناصر تنظيم داعش عام 2014 على هدمه في حملة منظمة شنها التنظيم لهدم المراقد والشواهد التاريخية التي تضم مراقد الأولياء والصالحين.



ووضعت مجموعة من عناصر تنظيم داعش المتفجرات على الجدران الداخلية والخارجية للمسجد، ثم أمر المسلحونَ المصلينَ بالمغادرة، كما صدرت تعليمات للسكان بالابتعاد عن المبنى، ليتحول إلى أنقاض بلمح البصر.

وتحت مرقد النبي يونس يوجد قصر مطمور كان مكاناً لإقامة ملوك آشوريين راحلين وقاعدة للجيوش الآشورية، حيث يعود تاريخ القصر إلى القرن السابع قبل الميلاد على الأقل، وفق بي بي سي.

وخلال خمسينيات القرن التاسع عشر عُثر للمرة الأولى على مؤشرات على احتمال وجود قصر تحت مرقد النبي يونس، وذلك خلال الحفريات التي قام بها علماء الآثار.