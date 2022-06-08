فيديو متداول لشاب يعلم طفلة التدخين يثير غضبا في السعودية

أثار مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية لشاب يقوم بتعليم طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها التدخين غضبا بين رواد مواقع التواصل.

وظهر الشاب وهو يقوم بإعطاء طفلة – لم تتبين صلة قرابته بها إن كان والدها أم لا – سيجارة ثم يقوم بإشعالها لها، قبل أن تبدي الطفلة انزعاجها من مذاقها.

ووفق المتداول فإن الشاب له سجل جنائي، وسبق أن تم سجنه على ذمة قضايا.

فيما تداول رواد مواقع التواصل، محادثة قيل إنها تعود لفتاة وقد أكدت أن الشاب المعني عمد إلى ابتزازها بصورها الخاصة هي وفتيات أخريات، على حد قولها.

وطالبوا الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشاب والقبض عليه.

وعلقت مغردة تحمل اسم رهف القحطاني بالقول: ”هذا ليه للحين ما تم القبض عليه هذا الوسخ في حد يعلم بنت صغيرة في ذا السن تسوي كذا“.

وشككت ”أم عبدالله“ بقوى الشاب العقلية: ”شكله مب صاحي حسبي الله على ونعم الوكيل“.

وكتب ”أبو مراد“: ”أعوذ بالله من شر ما خلق .. هذا اغتيال علني وفاضح لبراءة الطفولة لا بد من محاسبته وفرض أقسى العقوبة عليه“.

وتحظى الجرائم والحوادث والمخالفات التي يتم الإبلاغ عنها أو الحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمتابعة حثيثة من الجهات المختصة في المملكة، لا سيما وزارة الداخلية السعودية، وكثيرًا ما تم القبض على جناة ومخالفين في قضايا ظهرت بداياتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أثار مقطع فيديو لامرأة تقوم بتعليم رضيعة تدخين الشيشة ضجة واسعة بين سعوديين.

وطالب رواد موقع ”تويتر“ بمعاقبة سيدة يُسمع صوتها في مقطع الفيديو القصير الذي لا يعرف توقيت نشره، وهي تجبر الطفلة على تدخين سيجارة إلكترونية.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية قد أعلن في حينها عن رصده البلاغ بحق المرأة التي قامت بنشر فيديو للطفلة وهي تُدخن سيجارة إلكترونية.

وقال المركز عبر حسابه في ”تويتر“ آنذاك: “ جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك“.

يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، وحالات العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي، والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين.