السعودية.. هذه هي حقيقة "مطرودة القريات"

ردت ”جمعية البر الخيرية بالقريات“ في المملكة العربية السعودية على مواطنة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تناشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدعوى إقدام الجمعية على طردها وأبنائها من منزل تابع للجمعية.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ”المرأة استفادت من المنزل التابع للجمعية طوال عشر سنوات، نظراً لظروفها ودون أي مقابل مالي“.

وأضافت أنها ”تلقت شكوى من الجيران ضد السيدة المعنية في المنزل، وكذلك نظراً لحاجة الجمعية للمنزل لتعميم فائدته بشكل أكبر، تم توفير مسكن بديل للسيدة، لكنها رفضت ذلك، كما عرض عليها اختيار مسكن آخر وتأثيثه، ورفضت ذلك أيضاً، ما اضطر الجمعية لمطالبتها بإخلائه“.

وتابعت الجمعية أنه ”صدر صك شرعي ضد السيدة لإخلاء العقار وتسليمه للجمعية، وتم إخطارها به، لكنها اعترضت على الحكم، ولم تقم بتنفيذه، ما اضطر الجمعية لتقديم طلب لتنفيذ الحكم، وعليه صدر أمر بتنفيذها الإخلاء“، مؤكدة أنها ”ملتزمة بإسكان المرأة، كما عرض عليها سابقا من قبلها“، وفقاً للبيان.

وأثار فيديو لسيدة سعودية جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق متابعون هاشتاغ #مطرودة_القريات على موقع ”تويتر“، وأكدوا دعمهم للسيدة السعودية، مطالبين بالنظر في وضعها، فيما عرض آخرون عليها المساعدة.

وخرجت السيدة بانفعال وبكاء في مقطع الفيديو، لتؤكد أنها امرأة مطلقة ولا تعمل، وإنما تعول أبناءها البالغ عددهم 7 أطفال.

كما علقت بالقول إن رئيس جمعية البر طردها من المنزل بعد أن تسلمته من الجمعية، لافتة إلى أنها تسلمت المنزل بحالة سيئة، وأعادت ترميمه من مالها الخاص.

وشددت على أن رئيس جمعية القريات طردها بعد أن أحضر رجال الأمن لهذه المهمة، حيث أخرجوها من المنزل، مضيفة أن ”جميع سكان المنطقة يشكون منه“، وفقاً لقولها.

وناشدت المرأة ولي العهد الأمير السعودي النظر في قضيتها، مبينة أنها طرقت جميع الأبواب دون فائدة.

ووضعت السيدة السعودية حقائبها على الرصيف، وظهر أحد أطفالها معها في الفيديو المتداول.