عروس مصرية تثير الجدل بإملائها شروطا على العريس قبل عقد القران

حالة من الجدل أثارتها عروس مصرية، يوم السبت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول فيديو لها أثناء عقد قرانها، تملي خلاله شروطها على العريس قبل أن توقع على وثيقة الزواج.

وظهرت العروس في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نشرته هي عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“، وهي تحمل القلم وتطلب الكلمة من المأذون، ووجهت حديثها لعريسها قائلة: ”أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير السند وخير الصاحب، مندمتش يوم في اختيارك، بل بالعكس أنت أكبر وأعظم انتصاراتي“.

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وتابعت: ”هطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك الصغير قبل الكبير، ومع احترامي للكل أمي ثم أمي ثم أمي، مش هسيب أهلي بالساهل“.

وتعرضت العروس لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها أحرجت عريسها أمام أهله وأهلها، وكان من الممكن أن تخبره بمتطلباتها في جلسة تجمع بينهما فقط بعيدا عن الأهل، واصفين ما قامت به حبا للظهور وسعيا وراء ”التريند“.

وكتب أحد النشطاء: ”هو كلام أصلًا مش محتاج إنه يتقال .. الزوجة اللي في دماغها أهلها قبل بيتها دي مش نافعة .. والزوج اللي في دماغه أهله قبل بيته دا مش نافع.. الشاب والفتاة بمجرد جوازهم تحول أهليهم لذوي قربى، حقهم صلة الرحم وبالكيفية اللي تتناسب مع الأسرة الناشئة.. إنما شغل العواطف دا اللي خارب البيوت.. هي متجوزة عشان أمها ولا عشان تبني بيت وأسرة وتكون لزوجها وعيالها السند والرعاية؟!“.

بينما اعتبر جزء من رواد ”السوشيال ميديا“ ـ معظمهم سيدات ـ أن مطالبها مشروعة، ومن حقها أن تملي شروطها أمام الجميع من باب إشهادهم على موافقة العريس بمتطلباتها.

وكتبت إحداهن: ”أنا الوحيدة اللي شايفة البنت متكلمتش عيب .. فيه إيه يا جماعة .. ولا اتكلمت بقلة أدب ولا أي حاجة، حتى جوزها كان مرحب أوي وبيضحك في وشها“.

وتابعت: ”أنا مش فاهمة إيه الغلط اللي قالته؟ الفيديو لسه شايفاه وأسلوبها مفيهوش أي تعالي أو أمر منها لجوزها خالص، بالعكس وحتى جوزها مرحب أوي بيها.. ومخدتوش بالكم وهي بتقول الأول هي مش ندمانة إنها اختارته وهيبقى نعم الزوج وبتشكر فيه وفي حبها ليه؟، كفاية تعملوا بلبلة بقى وتريند وخلاص“.

وبعد حالة الجدل الواسعة التي أحدثها الفيديو علقت والدة العروس في تصريحات صحفية قائلة: ”بنتي حاطة جوزها على دماغها، ليه السب والقذف فيه؟ وليه ما أخدوش الجانب الحلو لما قالتله إنت أحسن زوج؟“.